Otra conferencia sin detalles sobre su patrimonio

Con un tono más moderado al que aplicó el 25 de marzo pasado, cuando adopó una actitud confrontativa y provocadora con los periodistas acreditados en Casa Rosada, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, retomó ayer las conferencias de prensa, pero nuevamente evitó responder preguntas sobre su presunto crecimiento patrimonial. Para ello, se excusó en que sus dichos podrían interferir con la investigación judicial en curso. Apeló así a la misma estrategia que utilizó la semana pasada, cuando al presentar su informe de gestión en la Cámara de Diputados también eludió dar precisiones.

“Ya di las explicaciones que tenía que dar ante la sociedad y el Congreso. Si tuviera que dar más explicaciones, las daré en el ámbito competente, que es la Justicia”, insistió ayer al ser consultado sobre el caso que lo tiene en el ojo de la tormenta.

Luego, valiéndose de unos papeles que tenía sobre su atril, agregó: “El Estado nacional no registra ningún pago de costos sobre mis viajes personales, es por eso que informé siempre el carácter privado de mis erogaciones”.

Viajes y declaración jurada

Por otro lado, omitió responder cuando le preguntaron por el pago de presuntos sobresueldos en el Estado.

Adorni tampoco dio precisiones sobre su declaración jurada de bienes. “Aún no venció el plazo de mi última declaración jurada, será en ese plazo en que sea formulada el correspondiente detalle de mi patrimonio integral actualizado. Ya di mi explicación; si tengo que dar más explicaciones lo haré en la Justicia”, reiteró.

Volvió a decir que los viajes con su familia no fueron financiados por terceros: “Nunca existió ocultación alguna”, dijo, aunque hasta ahora no ha dado detalles sobre los pagos en efectivo de sus viajes a Aruba o el vuelo privado a Punta del Este con el periodista Marcelo Grandio, dueño de una productora que tiene contratos con la TV Pública.

Justificó también que su esposa y su familia tengan custodia pagada por el Estado. “Que los principales funcionarios de un gobierno y sus entornos familiares tengan seguridad y custodia es una práctica habitual, no solo acá, sino en el resto del mundo”, se defendió el ministro coordinador.

Al principio de la conferencia de prensa, el jefe de Gabinete aludió a la polémica que generó el cierre de la sala de periodistas en Casa Rosada por 11 días y defendió la medida tomada por el Gobierno.

“Desde el primer día este Gobierno le abrió las puertas al periodismo; bajo ningún gobierno tuvieron tanta libertad de decir lo que quieran, cuándo y dónde quieran”, aseguró.

Cabe recordar que tras la grabación de imágenes sin permiso en Casa Rosada con anteojos con cámara, el Gobierno no dejó entrar a los periodistas acreditados de los canales Todo Noticias y eltrece, ambos del Grupo Clarín.

Ya di las explicaciones que tenía que dar ante la sociedad y en la Cámara de Diputados. Si tuviera que dar más, las daré en el ámbito competente, que es la Justicia”

Manuel Adorni Jefe de Gabinete

“Después de una semana de evaluación, la Casa Militar adoptó un nuevo protocolo para evitar este tipo de acciones. Esto no es amenazar al periodismo, no es amenazar la libertad de expresión. Estamos a favor de la libertad de prensa”, remarcó Adorni y confió en que “todo va a volver a la normalidad”.

Mientras justificó que “todo es en pos de la seguridad del Presidente y del cuidado de la Casa de Gobierno”.

En plena tensión con los medios, el Gobierno endureció los requisitos para la continuidad de los periodistas acreditados en Casa de Gobierno.

Además de achicar la cantidad de acreditaciones, introdujo una serie de requisitos que incluyó la firma de una declaración jurada y la obligatoriedad de entregar datos verificables sobre la llegada masiva de cada medio.

También estableció un “código de vestimenta” formal para las conferencias de prensa y una prohibición de “transmitir en vivo, registrar imágenes o videos, tomar fotografías o ingresar”, en espacios no autorizados, lo que pasó a ser considerado como una “falta grave”.

En este punto se basó el Gobierno para prohibir el ingreso a periodistas de TN por haber filmado pasillos y frentes de oficina en Casa Rosada sin pedido previo, según precisaron fuentes oficiales. Esa prohibición se extendió el mes pasado a todos los medios, lo que derivó en el repudio de entidades periodísticas, dirigentes de la oposición y representantes de organizaciones de la sociedad civil.

Ya a principios de abril, la divulgación periodística de una supuesta red de propaganda orquestada por el Kremlin para publicar en medios nacionales noticias favorables a la Federación Rusa y contra Ucrania había motivado la prohibición de ingreso a la Casa Rosada de un puñado de periodistas.