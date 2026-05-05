Nuevas medidas para impulsar el trabajo local

El intendente, Julio Alak, encabezó el acto en el Salón Dorado / MLP

Durante un acto celebrado en el Salón Dorado de la Municipalidad, el intendente de La Plata, Julio Alak, anunció ayer una serie de medidas para impulsar el empleo y fortalecer la producción local. En ese marco, la Comuna lanzó la nueva Secretaría de Trabajo, Empleo e Integración Laboral, a cargo de Julio Cuenca, referente del gremio del Sindicato de Trabajadores Pasteleros, Servicios Rápidos, Confiteros, Pizzeros, Heladeros y Alfajoreros.

Acompañado por el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, Alak subrayó la relevancia del encuentro porque, destacó, “el trabajo es un tema central para la Ciudad. Estas medidas apuntan a vincular la capacitación con la producción y a consolidar un entramado local más inclusivo”.

Según se indicó en un comunicado oficial, la asunción de Cuenca como secretario de Trabajo, Empleo e Integración Laboral local es parte de una agenda con la que la Comuna impulsará programas de empleo y propuestas de formación profesional e intermediación laboral, además de pasantías y prácticas.

También se adelantó que otro de los objetivos incluye avanzar con iniciativas de terminalidad educativa y en la inclusión laboral de personas con discapacidad.

El texto municipal agregó que la idea a su vez es trabaja en la vinculación con pymes y emprendedores, la articulación con organizaciones sindicales y el fortalecimiento del entramado productivo. A la par que se pondrá el foco en la promoción del empleo, el monitoreo de indicadores laborales y campañas sobre derechos y erradicación del trabajo infantil.

Por su parte, Correa destacó “la articulación y el compromiso de trabajo coordinado entre el Municipio y la Provincia”.

Tras ello, Cuenca agradeció “por esta enorme responsabilidad” y aseguró que asume este rol “con un enorme orgullo para representar a la familia de los trabajadores. Este va a ser un espacio de puertas abiertas y vamos a gestionar para generar más trabajo digno para todos los vecinos y vecinas”.El encuentro contó con la participación de autoridades municipales y provinciales y representantes de organizaciones sindicales, gremiales y sociales.

Quiénes estuveron

Durante el acto encabezado por Alak estuvieron presentes Mariangeles Sotes (UTEDYC), Beatriz Ullastre (Viajantes), Ignacio Bruno (ATULP), Sebastián De Cabo (Fraternidad), Edith Contreras (UDA), Matías Ezcurra (Canillitas), Darío Micheletti (SATSAID), José María Silva (Carga y descarga), Liliana Navarro (SACRA), César Rodríguez (UDOCBA), Celeste Dovale (MTPBA) y Carlos Soria (STIGAS - GAS).

También, Maximiliano Quiroz (Choferes Particulares), Ángel Gelvez (Sindicato de la Carne), Nancy Riquelme (Mensuales de Hipódromo), Eduardo Carbonari (UPSRA) Diego Nucitelli (Luz y Fuerza), Javier Ortega (La Bancaria), Federico Bach (La Bancaria), Carlos Restivo (Sindicato de Comercio), Nicolás Galetti (AVER – Hipódromo La Plata), Ezequiel Ferrari (Sanidad), Javier Burelli (La Dignidad) y Nazareno Salguero (Cooperativa de Mi Ciudad).

Además, participaron Nicolás Secco (Sindicato de Municipales de Ensenada), Marcelo Cafecce (Sindicato Químico), Gustavo Navarro (Acción Social y Ayuda Humanitaria), Leandro Nazarre (SUTCAPRA), Marcelo Alcobendas (Gráfico), Héctor Nieves (UPCN), Fabiola Mosquera (UPCN), Antonino Di Tomasso (UOM), Ezequiel Eseiza (Gastronómicos), Gustavo Miguel Gonzales (Sindicato de Locutores) y Patricio Villegas (ATE La Plata).

Asistieron a su vez Miguel Forte (Camioneros), Juan Berón (Taxis), Fernando Carlos (Guardavidas), Fabián Esposito (Sindicato de la Madera), Claudio Arévalo (ATE Provincia de Bs. As.), Miguel Rodríguez (Panaderos) y Oscar Tovani (Pasteleros).