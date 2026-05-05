Más de 1.700 infracciones y 75 vehículos secuestrados

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Unas 1.700 infracciones, 75 vehículos secuestrados y 4 aprehensiones fue el resultado de operativos municipales que se realizaron durante el fin de semana pasado.
Desde la Secretaría de Seguridad de la Comuna se realizaron controles vehiculares que permitieron fiscalizar 248 vehículos y secuestrar 13 motos por distintas irregularidades, con procedimientos concentrados en zonas como 7 y 50 y Plaza Malvinas.
En paralelo, se registraron cuatro aprehensiones vinculadas a hechos delictivos.
Por su parte, la Secretaría de Control Urbano y Convivencia desplegó un esquema integral de trabajo en los partidos disputados en los estadios de Gimnasia y Esgrima La Plata y Estudiantes de La Plata durante el fin de semana, así como en los festejos por el aniversario de Ángel Etcheverry.
También se implementaron procedimientos en los eventos musicales que se desarrollaron en el Estadio Único Diego Armando Maradona, y también en el Hipódromo de La Plata, donde tuvo lugar el recital de la banda Los Gardelitos.
Y hubo operativos en 14 entre 51 y 53, 520 entre 142 y 143 y 141 y 68.
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Como resultado, se registraron 62 vehículos secuestrados, 167 acarreos y 1.704 actas de infracción labradas.
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