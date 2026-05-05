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Política y Economía |“Es necesario garantizar su continuidad”

Amparo del intendente Gray contra despidos en el Servicio Meteorológico

Amparo del intendente Gray contra despidos en el Servicio Meteorológico

Fernando Gray (Echeverría)

5 de Mayo de 2026 | 01:58
Edición impresa

El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, presentó un recurso de amparo ante la Justicia Federal, pidiendo que se dejen sin efecto los 140 despidos en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), organismo que atraviesa una situación crítica por falta de fondos del Estado.

Mediante un comunicado, informó que, a través de ese documento, solicitará “el resguardo de la indemnidad funcional” y la normalización para una correcta “continuidad” de uno de los organismos con mayor “prestigio” en nuestro país, luego de los sucesivos recortes en áreas estratégicas promovidas, según los mismos empleados del SMN, por el Ministerio de Desregulación comandado por Federico Sturzenegger.

“Es necesario garantizar su continuidad y sostener las capacidades técnicas y operativas que tienen impacto directo en la población”, sostuvo Gray.

El mandatario municipal se mostró, una vez más, en desacuerdo con la gestión del presidente Javier Milei y, con este amparo, intentará “frenar los efectos del DNU 274/2026”, que dispone la “desarticulación del SMN en un plazo de 180 días”.

Según sostuvo el mismo organismo, esa situación implicaría “el cierre de todas las estaciones que funcionan en el país” y la pérdida de empleo de “aproximadamente mil trabajadores” de diversas especialidades y áreas.

Para finalizar, Gray señaló que “el DNU es inconstitucional” porque fue dictado mientras el Congreso estaba en sesiones ordinarias y sin que exista ”ninguna situación de necesidad y urgencia” que lo justifique y, en la misma línea, indicó que es una “violación del artículo 99 inciso 3° de la Constitución Nacional”.

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Por último, dijo que el SMN es un servicio público “esencial” que tutela el “derecho a la vida y a la integridad de las personas” (transporte aéreo, marítimo, fluvial, terrestre), y su “desmantelamiento” afecta a toda la comunidad.

 

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