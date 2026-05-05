“Pequeño J” llegó al país y fue derecho a la cárcel

Más delgado y rapado, “Pequeño J” está en la Argentina / Web

Tony Janzen Valverde Victoriano, más conocido como “Pequeño J”, que está acusado por el triple crimen narco de Florencio Varela, arribó anoche pasadas las 20.40 al aeropuerto de El Palomar, en lo que constituyó un cambio en el dispositivo de seguridad, tras un mega operativo de extradición que comenzó en Perú.

De esta forma ya quedó a disposición de la Justicia argentina para que continúe la investigación por los asesinatos de Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi, ocurridos el 19 de septiembre de 2025. Las autopsias confirmaron que las tres fueron secuestradas, torturadas, asesinadas y enterradas.

Después de meses de espera, papeleo y cambio de planes, fuentes del caso confirmaron que “Pequeño J“ pisó suelo argentino y, tras su arribo al aeropuerto, fue entregado al personal del Servicio Penitenciario Federal, que se encargó de trasladarlo a la cárcel de Marcos Paz.

En ese establecimiento carcelario será indagado en la jornada de hoy -por videollamada- por el juez Jorge Ernesto Rodríguez, titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de Morón.

Una de las imágenes que más sorprendió fue el rotundo cambio que realizó respecto a su estética. Pese a que se lo conoció con pelo largo, en las fotografías difundidas se pudo saber que se rapó y está más delgado.

Actualmente “Pequeño J” se encuentra acusado por los delitos de “homicidio agravado, por ser cometido con el concurso premeditado de dos o más personas, con alevosía y ensañamiento, y por su comisión por un hombre contra una mujer mediante violencia de género”, que prevé una pena de prisión perpetua. En la causa hay otras 11 personas imputadas.

Horas antes de la extradición de Valverde, familiares de las víctimas realizaron una concentración.