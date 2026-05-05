Grave denuncia salpica a un alto funcionario policial

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Un confuso y grave episodio ocurrido en la localidad de El Pato, partido de Berazategui, quedó bajo la lupa judicial y tiene como protagonistas a dos integrantes de la Policía bonaerense: un comisario general y su pareja, también integrante de la fuerza, con destino en el destacamento El Peligro, en nuestra ciudad.
La secuencia incluyó discusiones, denuncias cruzadas, intervención de Prefectura y dos actuaciones judiciales que ahora buscan esclarecer lo sucedido.
Todo comenzó con un primer llamado que alertó sobre una situación irregular en una vivienda ubicada en las calles 622 y 523. Al arribar al lugar, personal policial constató que se trataba de un conflicto de pareja entre un funcionario de alto rango del área de Seguridad Vial, y una subteniente con funciones en el destacamento El Peligro de La Plata.
En esa primera intervención, y tras recabar los datos iniciales, la UFIyJ N° 2 de Berazategui dispuso iniciar actuaciones bajo la carátula de “averiguación de ilícito”, sin adoptar medidas inmediatas.
Sin embargo, horas más tarde la situación escaló. Cerca de las 03.20 de la madrugada del 4 de mayo, la Prefectura Naval Argentina tomó intervención tras un nuevo llamado al 911 y dio aviso a las autoridades policiales. En el lugar, los efectivos entrevistaron a la subteniente, quien brindó una versión más detallada y comprometida de los hechos.
Según su relato, momentos antes su pareja se había presentado en el domicilio en estado de ebriedad, a bordo de una camioneta y con un bolso que contendría una importante suma de dinero, se presume de dudoso origen. En ese contexto, se habría desatado una fuerte discusión que derivó en un forcejeo.
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La mujer denunció además que el comisario la amenazó de muerte y que también habría manifestado intenciones de quitarse la vida.
A partir de esta nueva declaración, tomó intervención la UFI N° 6 de Berazategui, que dispuso el inicio de actuaciones por “lesiones y amenazas en concurso real”.
Asimismo, se dio participación a la Comisaría de la Mujer y la Familia para continuar con las diligencias correspondientes y brindar asistencia a la denunciante.
El caso generó fuerte repercusión puertas adentro de la fuerza, no solo por la gravedad de las acusaciones sino también por el rango de los involucrados.
En base a los informantes, Asuntos Internos también trabaja en el caso.
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