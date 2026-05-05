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Opinión |Un suba que no alcanza

Cuál es el sueldo mínimo en Venezuela

Cuál es el sueldo mínimo en Venezuela
5 de Mayo de 2026 | 02:01
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Venezuela elevó en 26% el “ingreso mínimo integral” de los trabajadores que pasó de 190 a 240 dólares mensuales, uno de los más bajos de la región, carcomido por una muy elevada y crónica inflación. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció el aumento salarial previo el 1 de mayo, Día del Trabajador.

El “ingreso integral” está compuesto por un salario mínimo base, equivalente a unos 30 centavos de dólar, y bonificaciones que no se tienen en cuenta para el cálculo de las indemnizaciones por despido ni las prestaciones sociales.

El nuevo ingreso queda muy por debajo de los 677 dólares que, según estimaciones privadas, cuesta la canasta alimentaria básica para una familia de cinco personas.

El derrocado mandatario Nicolás Maduro aumentó en 2022 el salario mínimo base a 130 bolívares. Entonces, equivalía a unos 28 dólares. Desde entonces no se ha ajustado y su valor se desplomó hasta 30 centavos de dólar, según la tasa de cambio oficial.

Trabajadores del sector público reciben este salario, así como pensionados y jubilados. En el sector privado, puede ser un poco más alto. Rodríguez anunció también un alza a 70 dólares de las pensiones.

“No es suficiente. No es suficiente. Nos falta mucho y por eso pedí un plan especial de atención para nuestros abuelos y para nuestras abuelas”, dijo la presidenta encargada.

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La nómina pública y privada recibe un bono de alimentación de 40 dólares mensuales a la tasa oficial. Los pensionados y jubilados no reciben este beneficio.

Venezuela recurre a la bonificación de los ingresos de los trabajadores para evitar el impacto financiero de los pasivos laborales.

Además, busca mantener el control sobre el gasto público en un contexto de alta inflación que en 2025 fue de 475%.

Maduro comenzó a pagar en 2023 el denominado bono de “guerra económica” ante la batería de sanciones que Washington lanzó contra Venezuela.

Equivale a 150 dólares mensuales para los trabajadores activos de la administración pública. Jubilados reciben 120 dólares y los pensionados 60 dólares, mientras que el sector privado queda excluido.

El gobierno responsabiliza a Estados Unidos de la dramática retracción de la economía en la última década.

“Falsos aumentos”

Delcy Rodríguez, quien asumió el poder tras la caída de Maduro en enero, reconoció que en el pasado se recurrió a la emisión de dinero para financiar los aumentos salariales, lo que calificó de “falsos aumentos”.

“Lo que no podemos es repetir errores del pasado; eso debe corregirse. Ningún incremento al ingreso de los trabajadores puede estar desprovisto de fuente de financiamiento”, advirtió.

Rodríguez prometió a inicios de abril un “incremento responsable” de salarios el 1 de mayo.

Sindicatos denuncian no obstante que el esquema salarial actual conduce a un proceso de “des-salarización”, que viola las normas legales y no repercute en otros beneficios salariales.

 

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