El Presidente a EE UU por cuarta vez en el año

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Mientras el presidente, Javier Milei, parte hoy después del mediodía a su cuarto viaje en el año a los Estados Unidos, su hermana, Karina Milei, mantuvo ayer una charla reservada en la Cámara de Diputados con un puñado de legisladores libertarios que gozan de su máxima confianza para analizar la agenda política y la parlamentaria, especialmente de la reforma electoral.
El motivo de esta nueva gira presidencial será concretar una serie de encuentros con empresarios dedicados a las finanzas y la tecnología, además de exponer en la Conferencia Anual del Instituto Milken.
La travesía del jefe de Estado comenzará hoy a las 13, cuando tome el vuelo que lo llevará hasta la ciudad de Los Ángeles. Acompañarán al mandatario la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, el canciller Pablo Quirno y el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford. Esta vez no viaja Manuel Adorni, que conovocó a una reunión de Gabinete para las próximas horas.
El miércoles comenzarán sus actividades: tiene prevista una reunión con el presidente del Instituto, Michael Milken a las 14 (hora argentina). Posteriormente mantendrá un cónclave con un grupo reducido de ejecutivos.
Mientras, la secretaria de Presidencia estuvo ayer primero en el segundo piso, en el despacho del jefe del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, y luego bajó a la amplia oficina de la Presidencia de la Cámara de Diputados, donde lo recibió su titular, Martin Menem. Después fueron ingresando, de a uno, algunos diputados nacionales de La Libertad Avanza con los que “El Jefe” tiene estrecho vínculo, como la cordobesa María Celeste Ponce y su armador bonaerense Sebastián Pareja.
Éste último fue convocado por Karina Milei con el objetivo de tantear, principalmente, la viabilidad del proyecto de reforma electoral y del régimen de partidos políticos, que en su primera versión incluye la eliminación de las PASO y Ficha Limpia.
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Las conversaciones en el Congreso vienen lentas, y en el Gobierno hay ansiedad.
La Casa Rosada necesita saber de primera mano cuál es el clima interno en la Cámara y qué posibilidades concretas existen de ablandar a sectores que hoy miran con desconfianza la supresión de las PASO. La respuesta que le dieron los legisladores karinistas a su líder política fue poco alentadora: no están los números.
El ministro de Interior, Diego Santilli, se pondrá al hombro la tarea de negociar con gobernadores y jefes de bancadas dialoguistas con el objetivo de revertir este panorama adverso.
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