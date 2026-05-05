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Política y Economía

Una multitud en una tradicional fiesta en Uribelarrea, Cañuelas

Una multitud en una tradicional fiesta en Uribelarrea, Cañuelas
5 de Mayo de 2026 | 01:57
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La 4º edición de la Fiesta del Costillar Criollo convocó a más de 40 mil personas en Uribelarrea. El evento es uno de los principales atractivos turísticos y gastronómicos de esa región. Se desarrolló en el predio de la Sociedad de Fomento y contó con el acompañamiento del Gobierno Municipalde Cañuelas, que encabeza Marisa Fassi.

El escenario principal ofreció una grilla artística que incluyó el Taller de Folklore Niños de Uribelarrea, el Ensamble de Folklore, Los Guerreros Chamamé, La Brújula, Jaleri, Folclore Trío, La Cyber Band, Santiago Quiroz, Los Ammán y el cierre a cargo de Emi Corbalán. Como parte de la propuesta, participaron también más de 145 artesanos coordinados por la Dirección de Ferias del Municipio, consolidando un espacio de promoción para productores y emprendedores locales.

Además, el canal oficial de streaming del Gobierno Municipal, “Dulce de Leche Stream”, transmitió en vivo los espectáculos y realizó entrevistas a artistas y emprendedores.

La intendenta Fassi visitó la fiesta acompañada por el parlamentario del Mercosur Gustavo Arrieta, la directora del Instituto Cultural de la Provincia, Florencia Saintout, el intendente de San Vicente, Nicolás Mantegazza y la presidenta del HCD de San Vicente Daniela Lasalle. Durante la recorrida, dialogaron con emprendedores, visitaron los puestos gastronómicos y participaron de entrevistas en el espacio de streaming.

Más allá de los organizadores y participantes directos, el evento tuvo un fuerte impacto económico en toda la comunidad. La magnitud de la convocatoria impulsó al máximo la actividad gastronómica y hotelera de Uribelarrea, con un ingreso estimado en 1.500 millones de pesos, generado mayoritariamente por visitantes provenientes de otros distritos, lo que consolida a la fiesta como un motor clave para la economía local.

El evento volvió a generar un importante movimiento en toda la localidad, con impacto directo en la actividad comercial, turística y gastronómica, consolidando a Uribelarrea como un destino elegido para este tipo de celebraciones.
 

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