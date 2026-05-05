Refuerzan los subsidios de gas con un 25% extra

El Gobierno nacional resolvió aplicar un subsidio excepcional en las facturas del gas de los usuarios que ya se encuentran dentro del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). Se trata de una bonificación extraordinaria del 25% que se aplicará a los consumos de mayo y alcanzará a vecinos de la Región de menores ingresos.

Este beneficio se suma al esquema vigente de subsidios, que cubre el 50% del consumo base, por lo que durante ese mes los hogares alcanzados podrán acceder a una reducción total de hasta el 75% en sus facturas.

Según se informó oficialmente, el refuerzo alcanzará a cerca de 4,8 millones de usuarios en todo el país, incluyendo no solo hogares sino también clubes de barrio y entidades de bien público. En el caso de la Ciudad y la Región, el impacto se verá reflejado en las boletas del servicio de gas que presta Camuzzi, por lo que los usuarios subsidiados percibirán el descuento adicional en las facturas correspondientes a mayo.

Desde el Ejecutivo explicaron que la medida responde, por un lado, al incremento de los precios internacionales de la energía, influenciado en parte por el conflicto en Medio Oriente, que encarece el costo de abastecimiento. Por otro, busca evitar que ese aumento se traslade de manera directa a las tarifas en un contexto de mayor demanda por la llegada de las bajas temperaturas.

En ese sentido, remarcaron que el objetivo es brindar previsibilidad a los usuarios en un escenario energético volátil, aún cuando la Argentina registró durante el primer trimestre del año un superávit energético de 2.405 millones de dólares, el más alto del que se tenga registro.

El refuerzo tendrá carácter excepcional y se aplicará únicamente durante mayo. De acuerdo con el esquema oficial, a lo largo del año se prevé una reducción gradual de los subsidios energéticos, en línea con la política de segmentación del gasto público que impulsa el Gobierno.