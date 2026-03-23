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Política y Economía |Para pagar comida, servicios y alquileres

Advierten que el 56% de los hogares se endeuda para llegar a fin de mes

Advierten que el 56% de los hogares se endeuda para llegar a fin de mes
23 de Marzo de 2026 | 01:23
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El 56,4 por ciento de los hogares argentinos recurrió al crédito en los últimos seis meses para pagar comida, servicios, alquileres y tarjetas, mientras que la mayoría no logra que sus ingresos le alcancen para cubrir las necesidades de todo el mes, según reveló un informe de la consultora Zentrix.

El reporte Monitor de Opinión Pública (MOP) expuso que casi seis de cada 10 hogares argentinos tomó deuda para gastos cotidianos en los últimos seis meses y, dentro de ese grupo, casi 9 de cada 10 ya presentó dificultades para pagarlo.

Al puntualizar en las razones para acudir al financiamiento, explicó que “lejos de estar asociado a decisiones de inversión, el crédito se orientó mayormente a cubrir gastos básicos, en un contexto donde el 83,9 por ciento afirmó que su salario no le gana a la inflación y más de la mitad de la población no logra llegar al 20 de cada mes”.

Los principales usos de los préstamos están concentrados en gastos cotidianos, pago de tarjetas y cancelación de otras deudas, lo que indica que “el financiamiento no se orienta a generar ingresos futuros, sino a cubrir necesidades presentes”.

En este sentido, la consultora advirtió que “el fenómeno describe un cambio en la función de la deuda: deja de ser una herramienta financiera y pasa a convertirse en un mecanismo de subsistencia”.

Asimismo, el informe económico consideró que “los datos describen un mecanismo de ajuste a nivel de los hogares que se articula en cuatro etapas: la caída del poder adquisitivo; la dificultad para sostener el consumo mensual; el recurso al endeudamiento para cubrir esa brecha, y creciente incapacidad para cumplir con esas obligaciones”.

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La brecha entre el INDEC y el bolsillo

El informe también pone la lupa sobre la credibilidad de las estadísticas oficiales. Un 65,8 por ciento de la población considera que los datos de inflación publicados por el INDEC no reflejan la realidad de sus gastos diarios.

Al respecto, precisó que “no se trata sólo de una discusión técnica sobre índices, sino de una brecha cada vez más visible entre el número oficial y la economía vivida en los hogares”, haciendo referencia a la desconfianza que genera el efecto de la inflación en el salario.

Sobre dicho aspecto, sostuvo que “si el salario pierde capacidad de compra y más de la mitad de la población no llega al 20 del mes, la credibilidad del dato se erosiona, no sólo por lo que mide, sino por lo que deja de corregir en la práctica cotidiana”.

A esto se suman discusiones que exceden el dato puntual y afectan la confianza en el organismo: la sospecha de injerencia política sobre las estadísticas públicas y la percepción de que las canastas o ponderaciones no representan con precisión el consumo real de los hogares.

MEDICIÓN DE IMAGEN

En este contexto, el deterioro económico ha comenzado a pasar factura en la imagen del Gobierno Nacional. En marzo, la desaprobación de la gestión de Javier Milei alcanzó el 53,3 por ciento, lo que representa un salto de 8,3 puntos respecto a la medición anterior. Por el contrario, la aprobación cayó al 38,5 por ciento.

El informe sugiere que la “tolerancia social” se está reduciendo a medida que el ajuste deja de ser una proyección macroeconómica y pasa a sentirse directamente en el bolsillo.

Por el lado de la oposición, la imagen de Axel Kicillof muestra una leve estabilización tras meses de caída, aunque sigue en terreno negativo: 33,8 por ciento de imagen positiva frente a un 57,2 por ciento de negativa. Si bien detuvo su inercia descendente, el Gobernador permanece estancado en un “techo” cercano al 30 por ciento que limita su expansión política.

 

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