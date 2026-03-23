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Policiales |A UNA JOVEN SE LE CAYÓ UN PORTÓN ENCIMA

Susto en un festejo del club de rugby Los Tilos

Susto en un festejo del club de rugby Los Tilos

El inmenso portón se desprendió de su eje y golpeó a una joven / Web

23 de Marzo de 2026 | 02:56
Edición impresa

Un terrible accidente se registró en la madrugada de ayer en el club de rugby Los Tilos, cuando una joven de 20 años resultó herida al ser impactada por un enorme portón de hierro, que se desprendió de su eje y se le cayó encima.

El hecho ocurrió en la sede ubicada en la calle 521 y 21 del Barrio Obrero, donde, según fuentes policiales, se desarrollaba un festejo por el triunfo en el clásico ante La Plata Rugby Club.

Personal del Comando de Patrulla local fue alertado a través del 911 sobre la presencia de una mujer herida tras la caída de una estructura metálica.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que la víctima, presentaba dolencias producto del impacto, por lo que se solicitó de inmediato una ambulancia del SAME.

La joven fue trasladada al Hospital San Roque de Gonnet, donde ingresó consciente y fuera de peligro, quedando en observación para controles médicos.

De acuerdo al parte oficial, el caso fue caratulado como “lesiones culposas” e interviene la UFI N° 14 del Departamento Judicial La Plata.

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La fiscalía ordenó una serie de medidas para esclarecer lo ocurrido, entre ellas la identificación de los responsables del lugar, ya que el accidente se produjo en el marco de un evento con concurrencia de público.

Además, se confirmó la existencia de registros fílmicos que podrían ser clave para determinar cómo se produjo la caída del portón.

También se dispuso la intervención de peritos y la realización de informes médicos correspondientes. Si bien el desenlace pudo haber sido trágico, fuentes indicaron que la joven se encuentra fuera de peligro y al cierre de esta edición esperaba el alta médica.

Sin dudas, lo que debía ser una noche de alegría terminó empañado por este incidente, que ahora es materia de investigación para determinar eventuales responsabilidades.

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