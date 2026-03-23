VTV: críticas a Provincia por no adherir a los cambios

El concejal de La Libertad Avanza (LLA) Juan Pablo Allan presentó un proyecto para “repudiar” la decisión del gobernador, Axel Kicillof, de no adherir a las modificaciones realizadas por el gobierno nacional para desregular el régimen de la Verificación Técnica Vehicular (VTV).

Como viene publicando este diario, la reforma de la Nación dispone espaciar el trámite y realizarlo cada dos años, entre otras simplifaciones, mientras que en la Provincia se realiza todos los años. “Se trata de un sistema más gravoso y sin sentido: sólo el 1 por ciento de los accidentes ocurren por desperfectos técnicos”, argumentó el edil.