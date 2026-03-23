Caen ventas en indumentaria y crece tensión en el sector

Las ventas de indumentaria en la Argentina cayeron en promedio un 8,4 por ciento interanual durante el primer bimestre del año, consolidando una tendencia negativa que afectó a casi todos los períodos relevados desde 2024.

El dato se desprende del último informe de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI), donde se reflejó que, en el bimestre enero-febrero, la falta de demanda se consolida como la principal preocupación, afectando a 8 de cada 10 empresas, mientras crece la tensión financiera y los despidos en el sector.

El relevamiento detalla que el 63 por ciento de las empresas sufrió una disminución en sus ventas, mientras que apenas un 30 por ciento logró incrementos durante los primeros dos meses del 2026.

Esta situación quedó reflejada por los comerciantes al señalar a la falta de demanda como el mayor obstáculo operativo.

Ante la falta de mercado, la CIAI remarcó que “se agrava la imposibilidad de trasladar costos a precios”, precisando que “la mitad de las empresas no pudo trasladar aumentos y un 43 por ciento apenas pudo trasladar menos de la mitad”.

Como consecuencia, el reporte arrojó que los stocks han vuelto a acumularse, alcanzando un nivel “excesivo” en la mitad de las empresas, la cifra más alta registrada en un año y medio.