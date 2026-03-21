Toda la agenda deportiva de este sábado: eventos, horarios y TV

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La agenda deportiva de este sábado 21 de marzo con los eventos, horarios y transmisiones,.
15:30 | Vélez Sarsfield vs. Lanús (TNT Sports)
17:45 | Defensa y Justicia vs. Unión Santa Fe (TNT Sports)
17:45 | Newell's Old Boys vs. Gimnasia Mendoza (ESPN Premium)
20:00 | Independiente vs. Talleres de Córdoba (ESPN Premium)
22:15 | Belgrano vs. Racing Club (TNT Sports)
14:00 | Almagro vs. Quilmes (LPF Play)
16:00 | Defensores de Belgrano vs. Mitre (LPF Play)
16:00 | Acassuso vs. Deportivo Morón (LPF Play)
16:00 | San Miguel vs. Racing (Córdoba) (LPF Play)
17:00 | Ciudad de Bolívar vs. Almirante Brown (LPF Play)
19:00 | Tristán Suárez vs. Gimnasia Jujuy (LPF Play)
19:00 | Deportivo Madryn vs. Estudiantes Caseros (LPF Play)
19:00 | Ferro Carril Oeste vs. Los Andes (LPF Play)
21:00 | Chaco For Ever vs. Godoy Cruz (LPF Play)
14:00 | Defensores Unidos vs. Real Pilar (LPF Play)
14:00 | Flandria vs. Villa Dálmine (LPF Play)
14:00 | Brown de Adrogué vs. Arsenal de Sarandí (LPF Play)
15:00 | Deportivo Armenio vs. Excursionistas (LPF Play)
18:00 | Deportivo Merlo vs. San Martín de Burzaco (LPF Play)
09:30 | Brighton vs. Liverpool (Disney+)
12:00 | Fulham vs. Burnley (Disney+ / ESPN)
14:30 | Everton vs. Chelsea (Disney+ / ESPN)
17:00 | Leeds United vs. Brentford (Disney+)
10:00 | Elche vs. Mallorca (Disney+)
12:15 | Espanyol vs. Getafe (Disney+ / ESPN 2)
14:30 | Levante vs. Real Oviedo (Disney+ / ESPN 2)
14:30 | Osasuna vs. Girona (Disney+)
17:00 | Sevilla vs. Valencia (DSports)
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11:00 | Parma vs. Cremonese (Disney+)
14:00 | Milan vs. Torino (Disney+)
16:45 | Juventus vs. Sassuolo (Disney+ / ESPN 2)
11:30 | Bayern München vs. Union Berlin (Disney+)
11:30 | Wolfsburg vs. Werder Bremen (Disney+)
11:30 | FC Köln vs. M'gladbach (Disney+)
11:30 | Heidenheim vs. Bayer Leverkusen (Disney+)
14:30 | Borussia Dortmund vs. Hamburger SV (Disney+)
13:00 | Toulouse vs. Lorient (Disney+)
15:00 | Auxerre vs. Brest (Disney+)
17:00 | Nice vs. PSG (Disney+)
Brasileirão (Brasil)
08:30 | Súper Rugby Américas: Selknam vs. Capibaras XV (ESPN 3)
15:30 | Top 12 URBA: Los Tilos vs. La Plata (ESPN 4)
20:30 | Súper Rugby Américas: Yacaré XV vs. Tarucas (ESPN 3)
11:30 | Liga Nacional: San Martín de Ctes. vs. Ferro (TyC Sports)
13:00 | Liga ACB (España): Valencia vs. Granada (Fox Sports)
17:00 | Liga ACB (España): Zaragoza vs. San Pablo Burgos (Fox Sports 2)
22:00 | Boxeo de Primera: José Rosa vs. Jonathan Eniz / Marco García vs. Eduardo Bloise (TyC Sports)
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