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Deportes |FUE 2-0 A INSTITUTO (C) PARA TOMAR AIRE EN LA TABLA DE POSICIONES

Boca se sacó la mufa y ganó en la Bombonera

La pasó mal en el primer tiempo y la Gloria acarició el gol. Pero el Xeneize salió decidido en el complemento y rápidamente consiguió la diferencia final

Boca se sacó la mufa y ganó en la Bombonera

En una ráfaga. En el segundo tiempo, Boca liquidó el partido contra Instituto en la Bombonera / AFP

23 de Marzo de 2026 | 02:02
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En una noche que comenzó con murmullos y terminó en desahogo, Boca derrotó 2-0 a Instituto de Córdoba por la fecha 12 del Torneo Apertura 2026. Los goles de Miguel Merentiel y el ingresado Exequiel Zeballos le dieron los tres puntos al equipo de Claudio Úbeda, que vuelve a prenderse en la lucha por los puestos de vanguardia.

De esta manera se sacó una mochila pesada de encima porque llevaba cuatro empates consecutivos como local y tras que no jugaba muy bien el clima empezaba a ponerse muy denso al punto de ponerse en duda la continuidad del entrenador. Entonces el triunfo que si bien fue justificado y con momentos de buen funcionamiento, pudo ser con escenario totalmente negativo ya que en la primera parte el equipo del Traductor Flores desperdició varias situaciones de gol, alguna de ellas muy claras.

El equipo de Claudio Úbeda salió decidido a cortar la racha de empates en casa, pero se encontró con un Instituto ordenado y peligroso de contra. Desde el arranque, Boca intentó lastimar con la potencia de la dupla Merentiel-Bareiro, pero la falta de precisión en los últimos metros volvió a ser el gran enemigo del conjunto de la Ribera.

Boca se fue al descanso entre algunos aplausos de aliento y el murmullo de la impaciencia. Necesita ganar para no alejarse de los puestos de clasificación, mientras que para los cordobeses, el punto en La Boca es, por ahora, un negocio redondo

Tras ese primer tiempo de pocas luces, el Xeneize salió al complemento con una intensidad renovada. La paridad se rompió a los 12 minutos de la segunda mitad: una proyección eléctrica de Lautaro Blanco terminó en un centro preciso que Miguel “la Bestia” Merentiel conectó de derecha, venciendo la resistencia de un Manuel Roffo que hasta entonces parecía invencible.

Con el 1-0, Instituto adelantó líneas y dejó espacios. El técnico Diego Flores movió el banco buscando el empate con el ingreso de Braian Cuello, pero Boca se mostró sólido en el fondo con una actuación destacada de Ayrton Costa liderando la zaga.

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El sello final llegó a los 38 minutos. En una contra letal conducida por Leandro Paredes, el volante asistió a Adam Bareiro, quien tras un enganche característico hacia adentro, sacó un derechazo seco al primer palo para sentenciar el 2-0 definitivo.

Cuando el funcionamiento colectivo flaqueaba, aparecieron las individualidades para destrabar el encuentro.

El muro de Marchesín: Si bien no tuvo tanto trabajo como Roffo, el arquero de Boca respondió con seguridad en las dos llegadas claras que tuvo la Gloria en el segundo tiempo.

La clave estuvo en el medio. La sociedad entre Ander Herrera y Paredes terminó por imponerse físicamente sobre el cierre del partido, desgastando al mediocampo cordobés.

La noticia negativa fue la lesión de Marchesín, que tuvo que dejar el campo de juego por una molestia muscular a falta de 10 minutos. Lo tuvo que reemplazar Leandro Brey.

Con el triunfo, el Xeneize continúa subiendo en la tabla y se ubica en el sexto puesto de la zona A, con 17 puntos y en zona de clasificación, mientras que el equipo que dirige Diego Flores es duodécimo con 11 unidades y no puede salir de la lucha por la permanencia.

En la próxima fecha, cuya programación aún no está confirmada, los dirigidos por Claudio Úbeda deberán visitar a Talleres, mientras que la Gloria será local de Defensa y Justicia, el único conjunto que permanece invicto en el torneo.

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