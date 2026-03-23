El MDF ya recorre las provincias: fue a Corrientes

El Movimiento Derecho al Futuro (MDF) dio su primer paso formal en Corrientes, con un fuerte mensaje de unidad, federalismo y organización de “abajo hacia arriba”.

El encuentro, que tuvo como anfitrión al intendente de Empedrado, Fernando Chara, contó con la presencia de los exjefes comunales bonaerenses Alberto Descalzo (Ituzaingó) y Julio Pereyra (Florencio Varela), enviados directos del gobernador Axel Kicillof para consolidar su proyecto nacional.

La presentación contó con una fuerte representación de legisladores y jefes comunales que ven en Kicillof la figura para encabezar la reconstrucción del movimiento.

Entre los asistentes estuvieron la diputada nacional Nancy Sand; los diputados provinciales Marlen Gauna y Emiliano Fernández; el ex diputado nacional Jorge Romero ), el exsenador Martin Barrionuevo y el ex edil provincial Félix Pacayut.

También participaron los intendentes locales Norberto Villordo (Santa Lucía), Vilma Ojeda (San Isidro), Cristian Ledezma (Felipe Yofre) y Edgar Galarza (Mburucuyá); el ex jefe comunal de Saladas Daniel Alterats; la concejal de la capital correntina Mercedes Laprovitta; además de dirigentes sociales y concejales.

Asimismo, estuvieron los equipos técnicos del ministerio de Seguridad bonaerense, que encabeza Javier Alonso.

Por medio de un mensaje enviado a los presentes, el gobernador bonaerense celebró el plenario como un “mojón” en la construcción de una alternativa al modelo actual.