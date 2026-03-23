“Necesitábamos un resultado contundente”

Tras la victoria de Boca en La Bombonera luego de cuatro igualdades consecutivas jugando en casa, el entrenador del Xeneize valoró el triunfo, “suma muchísimo”, expresó el DT.

“Necesitábamos un resultado que sea contundente y creo que esta vez lo tuvimos. No solo por el marcador, sino también por el funcionamiento del equipo”, declaró el Sifón. A su vez, sostuvo que esta victoria los deja tranquilos, luego de lo que fueron semanas muy intensas.

Además, destacó: “Me pone muy feliz que el hincha de Boca esté contento. Nosotros buscamos permanentemente, y sabemos que la única manera para seguir estando felices es de esta manera”.

Por su parte, también se refirió al primer gol de Tomás Aranda con la camiseta de Boca: “Me pone feliz que haya hecho un gol. Siempre le decimos que confíe en si mismo. Sabe el lugar de importancia que está comenzado a ocupar en el equipo”.

“LA COPA LIBERTADORES ES UNA OBSESIÓN”

Luego del triunfo de Boca 2-0 ante Instituto en La Bombonera, Adam Bareiro, autor del segundo gol del partido expresó su felicidad por volver a convertir con la camiseta del Xeneize.

“Fue algo muy lindo, es lo que todo jugador sueña, esta vez se me dio y sumó para la victoria”, declaró el paraguayo. A su vez, con respecto a reencontrarse con el triunfo, expresó: “Boca tiene que ganar todos los partidos, estamos exigidos a eso, el Club te demanda eso. Lo cierto es que estamos haciendo las cosas bien”.

Ya en el final, habló que el objetivo del plantel es la Copa Libertadores , y sumó: “Es una obsesión pero primero nos tenemos que enfocar en el día a día”.

MARCHESÍN PIDIÓ EL CAMBIO Y ENCIENDE LAS ALARMAS

El arquero de Boca se retiró a los 35 minutos del segundo tiempo, tras una molestia. En ese sentido, Marchesín despejó la pelota pero chocó con Nicolás Guerra, lo cual le hizo volar por los aires y sobreextender su pierna derecha, causándole una molestia en el aductor. Acción tras la cual quedó dolorido en el verde césped de Brandsen 805.

De esta manera, en las próximas horas el guardameta será evaluado para determinar el grado de lesión.