Regresó a su vivienda y la encontró “dada vuelta”

Un grave episodio de inseguridad se registró en La Loma, donde delincuentes aprovecharon la ausencia de los moradores para ingresar en una vivienda y llevarse una suma considerable de dinero y objetos de valor.

El episodio ocurrió en una casa ubicada en calle 25 entre 45 y 46, y fue denunciado por la propietaria, de 67 años, quien relató que el sábado por la noche, alrededor de las 21.30, salió a cenar junto a su hijo. Sin embargo, al regresar cerca de las 00.30 del domingo, se encontró con un escenario alarmante: todas las habitaciones estaban revueltas, incluyendo la suya, la de su hijo y la de su nieto.

De acuerdo a su testimonio, autores ignorados ingresaron por el fondo de la propiedad, donde forzaron una reja y rompieron el vidrio de un ventanal para acceder al interior. Una vez adentro, recorrieron la casa en busca de dinero y objetos de valor, y finalmente escaparon por la puerta principal del living.

El botín fue significativo: los delincuentes se llevaron unos 800.000 pesos en efectivo, además de 600 dólares y varias alhajas de oro, entre ellas un reloj de mujer, pulseras y una cadena.

Ahora, con la presentación, se iniciaron actuaciones para dar con los responsables, quienes hasta el momento no han sido identificados.

A esa tarea se encuentra abocado personal del GTO de la seccional cuarta de nuestra ciudad, que ya releva cámara de seguridad y potenciales testigos.