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Policiales |FALSAS DENUNCIAS

Confirman absolución del médico Pablo Ghisoni

Confirman absolución del médico Pablo Ghisoni

Pablo Ghisoni

23 de Marzo de 2026 | 02:53
Edición impresa

La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, con los votos de su presidenta Hilda Kogan, Mario Eduardo Kohan, Sergio Torres y Daniel Soria, rechazó un nuevo intento de reabrir una causa por graves delitos sexuales que ya había sido cerrada con la absolución del imputado, Pablo Ghisoni.

La decisión se dio en el marco de un expediente en el que la denunciante, en representación propia y de su hijo menor, había presentado un recurso de queja luego de que el Tribunal de Casación Penal declarara inadmisible una apelación anterior. El planteo buscaba revertir el fallo absolutorio dictado por un tribunal oral de Lomas de Zamora.

Sin embargo, el máximo tribunal bonaerense consideró que la presentación no cumplía con los requisitos necesarios para ser admitida. Según el voto principal, al que adhirieron otros jueces, la queja no logró refutar de manera concreta los argumentos utilizados previamente para rechazar el recurso extraordinario.

En ese sentido, los magistrados señalaron que los cuestionamientos de la parte denunciante se basaban principalmente en su desacuerdo con la valoración de la prueba realizada por instancias anteriores, pero sin desarrollar una crítica jurídica suficiente que justificara la intervención de la Corte.

Además, remarcaron que este tipo de recursos son de carácter excepcional y no pueden utilizarse para reiterar planteos ya analizados en otras etapas del proceso. También indicaron que no se acreditó la existencia de cuestiones federales relevantes ni violaciones concretas que habilitaran una revisión extraordinaria.

De esta manera, la Suprema Corte ratificó lo resuelto por el Tribunal de Casación y dejó firme la absolución del acusado, cerrando así la vía judicial en el ámbito provincial.

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El fallo vuelve a poner en discusión los alcances de los recursos en el proceso penal, especialmente en causas sensibles.

 

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