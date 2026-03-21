Calles anegadas en La Plata tras las lluvias: vecinos reportan complicaciones en distintos barrios

"¡Otra vez no!": nuevo corte de agua afecta este sábado a gran parte de La Plata y los usuarios estallan de bronca
"¡Otra vez no!": nuevo corte de agua afecta este sábado a gran parte de La Plata y los usuarios estallan de bronca
Torrentosa lluvia y alerta vigente este sábado en La Plata: cómo sigue el tiempo
Tortilla bajo investigación: la trama de una posible intoxicación fatal
Murió Conigliaro: adiós al hombre de uno de los goles más importantes de la historia pincha
La FULP renovó autoridades y la JUP retuvo la conducción en un congreso marcado por la unidad estudiantil
La carne, un lujo para los platenses: el lomo ya supera los 35 mil pesos
Otro trimestre en rojo en el sector inmobiliario y de la construcción
Otra muerte, la misma postal: las motos dominan la tragedia vial
El adiós a Chuck Norris: el experto en artes marciales y héroe en “Walker Texas Ranger”
Ventas en baja y números en rojo potencian la crisis del sector textil
En El Nene, sábado de descuento con Modo: las ofertas para este fin de semana
Súper Cartonazo por $1.000.000: los números de este sábado 21 de marzo
Consumo, con resultados dispar en supermercados y mayoristas
Para Grabois, “este es el Gobierno más planero de la historia argentina”
VIDEO. Violencia en el Albert Thomas: peleas pactadas y padres a los golpes
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
EL DIA, siempre "en línea" en Whatsapp: Mandá tu reclamo al 2214779896 y lo haremos público
Escuchar esta nota
Las intensas lluvias que se registran este sábado en La Plata comenzaron a generar anegamientos en distintos puntos de la ciudad, complicando la circulación vehicular y el tránsito peatonal.
Uno de los casos quedó registrado por un pasajero que esperaba el colectivo en la intersección de avenida 13 y 32, donde el agua acumulada cubría gran parte de la calzada y la vereda. En las imágenes se observa cómo la lluvia persistente provoca un importante encharcamiento en la zona, dificultando incluso el acceso al refugio del transporte público.
Según reportes de vecinos que se comunicaron con EL DÍA, situaciones similares se repiten en varios barrios de la región, donde el agua se acumula rápidamente debido a la intensidad de las precipitaciones registradas durante las primeras horas del día.
En este contexto, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente un alerta amarillo, con lluvias que podrían continuar de manera intermitente, aunque se espera una mejora gradual hacia el transcurso de la mañana.
Las autoridades recomiendan circular con precaución, evitar calles anegadas y mantenerse informados ante posibles actualizaciones del clima.
Mientras tanto, la ciudad atraviesa una mañana complicada por el impacto de las lluvias, con vecinos que vuelven a poner el foco en los problemas de drenaje ante este tipo de fenómenos.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí