Calles anegadas en La Plata tras las lluvias: vecinos reportan complicaciones en distintos barrios

Las intensas lluvias que se registran este sábado en La Plata comenzaron a generar anegamientos en distintos puntos de la ciudad, complicando la circulación vehicular y el tránsito peatonal.

Uno de los casos quedó registrado por un pasajero que esperaba el colectivo en la intersección de avenida 13 y 32, donde el agua acumulada cubría gran parte de la calzada y la vereda. En las imágenes se observa cómo la lluvia persistente provoca un importante encharcamiento en la zona, dificultando incluso el acceso al refugio del transporte público.

Según reportes de vecinos que se comunicaron con EL DÍA, situaciones similares se repiten en varios barrios de la región, donde el agua se acumula rápidamente debido a la intensidad de las precipitaciones registradas durante las primeras horas del día.

En este contexto, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente un alerta amarillo, con lluvias que podrían continuar de manera intermitente, aunque se espera una mejora gradual hacia el transcurso de la mañana.

Las autoridades recomiendan circular con precaución, evitar calles anegadas y mantenerse informados ante posibles actualizaciones del clima.

Mientras tanto, la ciudad atraviesa una mañana complicada por el impacto de las lluvias, con vecinos que vuelven a poner el foco en los problemas de drenaje ante este tipo de fenómenos.