La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este sábado en La Plata

"¡Otra vez no!": nuevo corte de agua afecta este sábado a gran parte de La Plata y los usuarios estallan de bronca
"¡Otra vez no!": nuevo corte de agua afecta este sábado a gran parte de La Plata y los usuarios estallan de bronca
Torrentosa lluvia y alerta vigente este sábado en La Plata: cómo sigue el tiempo
Tortilla bajo investigación: la trama de una posible intoxicación fatal
Murió Conigliaro: adiós al hombre de uno de los goles más importantes de la historia pincha
La FULP renovó autoridades y la JUP retuvo la conducción en un congreso marcado por la unidad estudiantil
Calles anegadas en La Plata tras las lluvias: vecinos reportan complicaciones en distintos barrios
La carne, un lujo para los platenses: el lomo ya supera los 35 mil pesos
Otro trimestre en rojo en el sector inmobiliario y de la construcción
La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este sábado lluvioso en La Plata
Toda la agenda deportiva de este sábado: eventos, horarios y TV
Otra muerte, la misma postal: las motos dominan la tragedia vial
El adiós a Chuck Norris: el experto en artes marciales y héroe en “Walker Texas Ranger”
Ventas en baja y números en rojo potencian la crisis del sector textil
En El Nene, sábado de descuento con Modo: las ofertas para este fin de semana
Súper Cartonazo por $1.000.000: los números de este sábado 21 de marzo
Consumo, con resultados dispar en supermercados y mayoristas
Para Grabois, “este es el Gobierno más planero de la historia argentina”
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
■ Hoy
Ópera
Estaba la madre.- A las 20 en la sala Ginastera del Teatro Argentino, ópera de Luis Bacalov que homenajea la lucha de las Madres de Plaza de Mayo. La dirección musical estará a cargo de Lucía Zicos, la dirección escénica será de Carlos Branca y el Coro tendrá la preparación de Santiago Cano. Entradas gratuitas, con reserva online.
LE PUEDE INTERESAR
El adiós a Chuck Norris: el experto en artes marciales y héroe en “Walker Texas Ranger”
LE PUEDE INTERESAR
El regreso de BTS: un show para millones y nuevo disco
Música
Noelia Sinkunas.- A las 20 en el Club Unión y Perseverancia, 13 y 153, Berisso, presenta su nuevo disco, “Las cuatro estaciones”.
Ricardo Parisi.- A las 21 en 16 y 65.
Martín Catoira.- A las 21 en 71 entre 17 y 18.
Jazz de París.- A las 21 en Desafinados, diagonal 93 entre Cantilo y Centenario.
Homenaje a Miguel Abuelo.- A las 21 en 56 entre 8 y 9.
Diego Martez.- A las 21 en Casa Suiza, 2 entre 44 y 45.
Los Espíritus.- A las 20 en 58 entre 10 y 11.
De acá.- A las 21 en Los Lobos, 13 entre 527 y 528, homenaje al rock nacional.
Calabaza MIDI + Okalacumba.- A las 19 en Casa Pulsar, 58 entre 5 y 6, reggae, afrobeat y ritmos rioplatenses.
Cine
The bewilderment of chile.- A las 18.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Lucía Seles.
El Rey Mono - Caos en el Cielo.- A las 20.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Wan Laiming
Eventos
Festival por los Derechos Humanos.- A las 18 en Colibrí, Diagonal 77 entre 5 y 6, en vísperas del 50 aniversario del golpe, feria de emprendedores, stands interactivos, música en vivo con Alejandro “Negro” Duarte y Gastón “Tato” Ibarguren, y lectura de poemas de Ana M. Ponce y Daniel Omar Favero. Entrada libre y gratuita.
Literarias
La llorería.- A las 18.30 en la Federación de Instituciones Culturales y Deportivas, 3 entre 51 y 53, presentación del libro de Martín Sivak, con presencia del autor junto a Valeria Saguer, reconocida docente de la UNLP, investigadora y crítica literaria de nuestra ciudad.
Teatro
Aeroplanos.- A las 21.30 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19, de Carlos Gorostiza con Roberto Manuele y Hector Grimberg.
Humorísimas.- A las 22.30 en 51 entre 18 y 19, presentan “Golden Hits”, con Jonatan Sapag, Nico Prada y Fran Laplagne.
Isa Kremer, la voz del pueblo.- A las 21 en el Centro Literario Israelita y Biblioteca Max Nordau, 11 entre 58 y 59, recital biográfico para cantante, piano, violín, cello, clarinete y acordeón. La obra de teatro musical relata la vida extraordinaria de la cantante judía Isa Kremer. Con Elke Aymonino. Dramaturgia y dirección de Nelson Mallach.
La ballena.- A las 21 en el Coliseo Podestá, 10 entre 46 y 47, con Julio Chávez.
Recuerdos del futuro: mi abuela es una supermodelo.- A las 21 en Teatro Abierto, 38 entre 20 y 21.
La gravedad de lo incierto.- A las 21.30 en el Teatro Estudio, 3 entre 39 y 40. Libro y dirección: Gastón Marioni.
Ecos de otros tiempos.- A las 18 en Espacio 44, 44 entre 4 y 5. Dramaturgia y Dirección: Liliana Adi.
Narices negras, historias de Cromañón.- A las 21 en El Altillo del Sur, 1 casi 67, a cargo del Grupo Almas, con dirección de Ceci Rossini y Marcela Curci.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí