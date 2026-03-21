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La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este sábado en La Plata

La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este sábado en La Plata
21 de Marzo de 2026 | 09:09
Edición impresa

■ Hoy

Ópera

Estaba la madre.- A las 20 en la sala Ginastera del Teatro Argentino, ópera de Luis Bacalov que homenajea la lucha de las Madres de Plaza de Mayo. La dirección musical estará a cargo de Lucía Zicos, la dirección escénica será de Carlos Branca y el Coro tendrá la preparación de Santiago Cano. Entradas gratuitas, con reserva online.

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Música

Noelia Sinkunas.- A las 20 en el Club Unión y Perseverancia, 13 y 153, Berisso, presenta su nuevo disco, “Las cuatro estaciones”.

Ricardo Parisi.- A las 21 en 16 y 65.

Martín Catoira.- A las 21 en 71 entre 17 y 18.

Jazz de París.- A las 21 en Desafinados, diagonal 93 entre Cantilo y Centenario.

Homenaje a Miguel Abuelo.- A las 21 en 56 entre 8 y 9.

Diego Martez.- A las 21 en Casa Suiza, 2 entre 44 y 45.

Los Espíritus.- A las 20 en 58 entre 10 y 11.

De acá.- A las 21 en Los Lobos, 13 entre 527 y 528, homenaje al rock nacional.

Calabaza MIDI + Okalacumba.- A las 19 en Casa Pulsar, 58 entre 5 y 6, reggae, afrobeat y ritmos rioplatenses.

Cine

The bewilderment of chile.- A las 18.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Lucía Seles.

El Rey Mono - Caos en el Cielo.- A las 20.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Wan Laiming

Eventos

Festival por los Derechos Humanos.- A las 18 en Colibrí, Diagonal 77 entre 5 y 6, en vísperas del 50 aniversario del golpe, feria de emprendedores, stands interactivos, música en vivo con Alejandro “Negro” Duarte y Gastón “Tato” Ibarguren, y lectura de poemas de Ana M. Ponce y Daniel Omar Favero. Entrada libre y gratuita.

Literarias

La llorería.- A las 18.30 en la Federación de Instituciones Culturales y Deportivas, 3 entre 51 y 53, presentación del libro de Martín Sivak, con presencia del autor junto a Valeria Saguer, reconocida docente de la UNLP, investigadora y crítica literaria de nuestra ciudad.

Teatro

Aeroplanos.- A las 21.30 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19, de Carlos Gorostiza con Roberto Manuele y Hector Grimberg.

Humorísimas.- A las 22.30 en 51 entre 18 y 19, presentan “Golden Hits”, con Jonatan Sapag, Nico Prada y Fran Laplagne.

Isa Kremer, la voz del pueblo.- A las 21 en el Centro Literario Israelita y Biblioteca Max Nordau, 11 entre 58 y 59, recital biográfico para cantante, piano, violín, cello, clarinete y acordeón. La obra de teatro musical relata la vida extraordinaria de la cantante judía Isa Kremer. Con Elke Aymonino. Dramaturgia y dirección de Nelson Mallach.

La ballena.- A las 21 en el Coliseo Podestá, 10 entre 46 y 47, con Julio Chávez.

Recuerdos del futuro: mi abuela es una supermodelo.- A las 21 en Teatro Abierto, 38 entre 20 y 21.

La gravedad de lo incierto.- A las 21.30 en el Teatro Estudio, 3 entre 39 y 40. Libro y dirección: Gastón Marioni.

Ecos de otros tiempos.- A las 18 en Espacio 44, 44 entre 4 y 5. Dramaturgia y Dirección: Liliana Adi.

Narices negras, historias de Cromañón.- A las 21 en El Altillo del Sur, 1 casi 67, a cargo del Grupo Almas, con dirección de Ceci Rossini y Marcela Curci.

 

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