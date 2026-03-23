Boca encontró en Aranda un respiro

Tomás Aranda, el pibe que le devolvió la esperanza a Boca, en medio de un naufragio de malos resultados, y un estado anímico deplorable. Convirtió un golazo anoche ante Instituto en La Bombonera y le devolvió la sonrisa al pueblo xeneize. Primer gol en la élite del fútbol argentino, y desde Europa lo siguen de cerca.

Oriundo de Ciudadela, categoría 2007 y con presencia en las categorías juveniles del seleccionado argentino, es uno de los últimos y grandes hallazgos de Boca, que en tan solo 10 partidos se ganó la confianza de la fanaticada azul y oro.

El rendimiento de ayer ante la Gloria, fue un capítulo más de una novela que recién está en cartelera. Aranda convirtió su primer gol con la camiseta de Boca y ya es observado por dos equipos del viejo continente.

En este sentido, el impacto del mediocampista no pasó desapercibido fuera del fútbol argentino. Según la información que trascendió en las últimas horas, tanto Como 1907 como Parma, dos clubes de la máxima categoría del fútbol italiano, siguen de cerca sus actuaciones y lo tienen en carpeta de cara al futuro.

Por otro lado, tras el partido de ayer, el futbolista ya se encuentra a disposición de Diego Placente, el entrenador de la Selección Argentina Sub 20, que el viernes venidero se enfrentará ante Estado Unidos desde las 11, en un partido amistoso que se desarrolará en el predio Lionel Andrés Messi, ubicado en Ezeiza.