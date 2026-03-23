Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes |CONVIRITÓ SU PRIMER GOL CON LA CAMISETA DEL XENEIZE EN PRIMERA DIVISIÓN

Boca encontró en Aranda un respiro

Boca encontró en Aranda un respiro

Aranda convirtió su primer gol con la camiseta de Boca Juniors / X

23 de Marzo de 2026 | 02:00
Edición impresa

Tomás Aranda, el pibe que le devolvió la esperanza a Boca, en medio de un naufragio de malos resultados, y un estado anímico deplorable. Convirtió un golazo anoche ante Instituto en La Bombonera y le devolvió la sonrisa al pueblo xeneize. Primer gol en la élite del fútbol argentino, y desde Europa lo siguen de cerca.

Oriundo de Ciudadela, categoría 2007 y con presencia en las categorías juveniles del seleccionado argentino, es uno de los últimos y grandes hallazgos de Boca, que en tan solo 10 partidos se ganó la confianza de la fanaticada azul y oro.

El rendimiento de ayer ante la Gloria, fue un capítulo más de una novela que recién está en cartelera. Aranda convirtió su primer gol con la camiseta de Boca y ya es observado por dos equipos del viejo continente.

En este sentido, el impacto del mediocampista no pasó desapercibido fuera del fútbol argentino. Según la información que trascendió en las últimas horas, tanto Como 1907 como Parma, dos clubes de la máxima categoría del fútbol italiano, siguen de cerca sus actuaciones y lo tienen en carpeta de cara al futuro.

Por otro lado, tras el partido de ayer, el futbolista ya se encuentra a disposición de Diego Placente, el entrenador de la Selección Argentina Sub 20, que el viernes venidero se enfrentará ante Estado Unidos desde las 11, en un partido amistoso que se desarrolará en el predio Lionel Andrés Messi, ubicado en Ezeiza.

 

LE PUEDE INTERESAR

River: victoria con ruido y varias polémicas

LE PUEDE INTERESAR

Acuña se pierde el próximo partido ante Belgrano
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Árboles caídos y calles anegadas en La Plata tras las lluvias: vecinos reportan complicaciones en algunos barrios

La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este sábado lluvioso en La Plata

Toda la agenda deportiva de este sábado: eventos, horarios y TV

Súper Cartonazo por $1.000.000: los números de este sábado 21 de marzo
+ Leidas

Como cuando eran niñas: un grupo de amigas se juntó tras 60 años

La lista y el nuevo nombre que se sumó a la Reserva

¿Adorni, sigue o se va?: ola de rumores tras el escándalo

El aniversario del Golpe dividió aguas en la política platense

Los números de la suerte del lunes 23 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco

La economía del rebusque

El servicio de recolección de basura cada vez más cuestionado en la Ciudad

Trump sobre Pearl Harbor: vergüenza en Japón
Últimas noticias de Deportes

Boca se sacó la mufa y ganó en la Bombonera

“Necesitábamos un resultado contundente”

River: victoria con ruido y varias polémicas

Acuña se pierde el próximo partido ante Belgrano
Policiales
“Maras platenses”: una banda golpea en el Sur de la Ciudad
El fallo por Kim Gómez valoró el daño causado y el impacto social
Le robaron una fortuna a una familia de hueveros
Susto en un festejo del club de rugby Los Tilos
Regresó a su vivienda y la encontró “dada vuelta”
Espectáculos
Daniela Ballester contó por primera vez cómo vivió el ACV y el momento en que pidió ayuda
“Decí Viva Perón”: el cruce entre Mirtha y Dady Brieva que se volvió viral
El Chino Volpato contó cómo superó la grave enfermedad que tuvo
La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este domingo en La Plata
Hollywood tras los Oscar: después del glamour de la alfombra roja, el ruido de la caja registradora vacía
La Ciudad
Comercio en transformación: entre locales vacíos y las ventas a la baja
El servicio de recolección de basura cada vez más cuestionado en la Ciudad
Colegios privados piden que se apruebe una suba en las próximas cuotas
Como cuando eran niñas: un grupo de amigas se juntó tras 60 años
Así funcionará la Ciudad hoy y mañana
Política y Economía
¿Adorni, sigue o se va?: ola de rumores tras el escándalo
$Libra: empresas offshore y cuentas en paraísos fiscales, en la mira
Patentes farmacéuticas: afirman que no habrá aumento de precios
El aniversario del Golpe dividió aguas en la política platense
La agenda de actos por la semana de la Memoria

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla