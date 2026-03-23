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Política y Economía |Datos extraídos del teléfono de Novelli

$Libra: empresas offshore y cuentas en paraísos fiscales, en la mira

Investigan movimientos del lobista ligado a Milei en Delaware, Panamá, Islas Vírgenes Británicas y las Islas Caimán

$Libra: empresas offshore y cuentas en paraísos fiscales, en la mira

Mauricio Novelli, uno de los creadores de $Libra, junto a Milei / web

23 de Marzo de 2026 | 01:29
Edición impresa

La investigación judicial sobre el caso de la criptomoneda $Libra sumó un nuevo capítulo tras la aparición de documentación que detalla la estructura financiera montada por Mauricio Novelli, el lobista señalado como nexo entre el presidente Javier Milei y el empresario impulsor del activo digital, Hayden Davis.

Según información recuperada por peritos del Ministerio Público Fiscal a partir del teléfono celular del propio Novelli, el empresario habría diseñado un entramado de sociedades offshore y cuentas bancarias en distintas jurisdicciones consideradas paraísos fiscales.

La reconstrucción de los investigadores indica que la red incluía firmas registradas en Delaware y en las Islas Vírgenes Británicas, además de cuentas en Miami y Panamá, y conexiones operativas en las Islas Caimán, de acuerdo con lo publicado por el diario La Nación.

Los registros analizados sugieren que esta arquitectura permitiría rastrear posibles circuitos, escalas y destinos del dinero involucrado en las operaciones vinculadas al criptoactivo.

En el teléfono del lobista también se encontró una referencia a un presunto memorando que contemplaría pagos por hasta cinco millones de dólares, un elemento que ya había sido mencionado en etapas previas de la investigación.

El material recuperado muestra que Novelli completó y firmó un formulario de solicitud de cliente con la firma Corpag Group para constituir una sociedad en las Islas Vírgenes Británicas. El documento fue firmado el 1° de diciembre de 2021 y aprobado el 12 de enero de 2022. La presentación se realizó junto a su socio en N&W Profesional Partners, Jeremías Walsh, y ambos se identificaron como beneficiarios finales de la sociedad.

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Dos meses después, Novelli y Walsh comenzaron a operar como directores de Vulcano International Ltd., con domicilio en Tórtola, Islas Vírgenes Británicas, según consta en un acuerdo de servicios citado por La Nación.

A través de esa sociedad firmaron un contrato con Abhinoy Das, con sede en Hong Kong, para desarrollar $Vulcano, otra criptomoneda que el entonces diputado nacional Javier Milei promocionó en sus redes sociales. Al igual que $Libra, ese activo también colapsó posteriormente y dejó pérdidas reportadas por inversores superiores a los 285 millones de dólares.

Asimismo, en noviembre de 2021, Novelli y Walsh abrieron una cuenta en el Apollo Bank de Miami, vinculada a tarjetas de crédito. En los formularios fijaron como domicilio legal una dirección en Dover, Delaware, uno de los estados de Estados Unidos con mayor opacidad en la constitución de sociedades comerciales.

Ya en agosto de 2024, con Milei en la presidencia, Novelli solicitó a uno de sus abogados en Buenos Aires información para completar una carta de referencia comercial requerida por una gestora de cuenta en Panamá, lo que sugiere la posible apertura o mantenimiento de una estructura bancaria o societaria en ese país.

Más hallazgos

Peritos de la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip) del Ministerio Público Fiscal detectaron además 17 interacciones electrónicas vinculadas a las Islas Caimán.

Esto no implica necesariamente que el lobista haya estado físicamente en ese territorio, sino que pudo haber tenido contacto con sistemas, entidades o comunicaciones asociadas a esa jurisdicción, como correos electrónicos, contactos o documentación vinculada a proveedores offshore.

Algunas de estas interacciones ocurrieron en fechas relevantes. Por ejemplo, el 30 de enero de 2025, tres horas antes de que Milei recibiera a Hayden Davis en la Casa Rosada y se fotografiara con él, imagen que luego publicó en la red social X.

Otra interacción se registró el 13 de febrero de 2025, un día antes del lanzamiento de $Libra, cuando Novelli y Terrones Godoy se encontraban en Texas, Estados Unidos.

Mientras la causa avanza, estos hallazgos refuerzan el foco judicial sobre los vínculos entre los actores involucrados y los mecanismos financieros utilizados para canalizar los fondos.

Sin embargo, hasta el momento ni el Presidente ni sus asesores directos han dado explicaciones públicas que permitan esclarecer el caso $Libra, la criptomoneda que el mandatario promocionó el 14 de febrero del año pasado y que, tras una fuerte suba inicial, sufrió un abrupto desplome.

El episodio provocó pérdidas millonarias y dio lugar a denuncias por presunta estafa que aún continúan bajo investigación.

 

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