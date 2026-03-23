Asbesto en la Secundaria N°3: exigen garantías antes de volver a clases

Tras conocerse la presencia de asbesto en la Escuela de Educación Secundaria N°3 de Los Hornos, desde un gremio docente de La Plata reclamaron medidas urgentes para garantizar la seguridad de la comunidad educativa.

Luego de que los estudios técnicos arrojaran un resultado positivo, el pasado 20 de marzo se llevó a cabo un encuentro entre representantes del gremio y el subsecretario de Infraestructura, Ariel Lambezat. De la reunión también participaron inspectores de la Dirección de Infraestructura, miembros de la Jefatura Regional y autoridades del Consejo Escolar.

Durante el encuentro, Suteba La Plata exigió que cualquier plan correctivo priorice la protección integral de todas las personas que habitan el edificio a diario. En ese sentido, remarcaron la necesidad de contar con resultados negativos en las mediciones de aire antes de habilitar el regreso a las aulas.

“Nuestro compromiso es monitorear el cumplimiento estricto del plan de obras para que las condiciones de enseñanza y aprendizaje sean dignas y seguras”, señalaron desde el gremio.

En ese marco, la escuela permanecerá cerrada los días 25, 26 y 27 de marzo para llevar adelante las tareas correspondientes. Desde la escuela indicaron que los estudiantes no perderán clases, ya que se implementará un plan de continuidad pedagógica de forma virtual.