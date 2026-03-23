River: victoria con ruido y varias polémicas

En una tarde de VAR, con la tecnología como protagonista principal River venció 2-0 a Estudiantes con goles de Gonzalo Montiel, de penal, y Maxi Salas por la duodécima fecha de la Zona B del Apertura.

La banda sigue ganando, y poco a poco empieza a captar la identidad e idea del Chacho Coudet. En cuanto al merecimiento, los de Núñez ganaron bien, por lo hecho en el final del primer tiempo, y en el amanecer del complemento. No obstante, la intervención de la tecnología en ciertas incidencias, marcaron el resultado del partido.

En el juego y posesión de la pelota, el Millonario fue superior al León sin desgastarse. Durante la primera mitad, los de la banda generaron ocasiones de peligro, pero sin incomodar, más allá del potente disparo de Anibal Moreno que se topó con una correcta respuesta de Agustín Lastra.

Las aproximaciones visitantes siempre fueron por las orillas, y de esa forma fue como llegó la primera polémica del partido, con una mano de Matías Valenti en el borde del área, la cual, Arasa cobró penal en primera instancia. Aunque se retractó ante el llamado del VAR para que revise la decisión.

Sin embargo, esa no fue el único llamado de atención de la tecnología, ya que en el complemento, cuando el León del Imperio rompió el cero, gracias al gol de Tomás González. En ese sentido, tras un ataque lateral, donde quedaron al desnudo las falecias defensivas de River, el atacante se encontraba en posición prohibida, según la óptica del juez.

Mientras que llegada la segunda media hora de partido en el área local, Facundo Cobos le metió un pisotón a Sebastián Driussi en una disputa sin pelota. Pese a esto, Arasa volvió a ser llamado por el VAR, quien tras varios minutos de observarla, se decidió por la pena máxima, la cual, Gonzalo Montiel la cambió por gol.

Con estos condimentos, y con un final arremolinado por la presión de llegar a la paridad y la ansiedad por mantener la ventaja a favor, en los instantes finales Maxi Salas se escapó solo contra el mundo para quedar mano a mano ante el arquero y sellar la victoria 2-0 de River, el que a su vez, significó el tercer triunfo al hilo para Coudet como entrenador del equipo.