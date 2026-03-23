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Política y Economía |Análisis

La preocupante advertencia de la consultora Moody’s por el incremento de la morosidad

Leandro Gabin

23 de Marzo de 2026 | 01:24
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eleconomista.com.ar

Los problemas para el sistema financiero no terminaron. La morosidad arriba del 10% en los préstamos a familias genera alarma en los bancos por el efecto “bola de nieve”.

“Hay bancos y bancos... y fintech. Los que tenemos, digamos, están ordenados. Por ahora su mayor problema es la pérdida de rentabilidad”, confirmó un consultor top de la City que tiene como clientes a los principales bancos de la Argentina.

El caso de Ualá, la fintech de Pierpaolo Barbieri, le metió más ruido. Se repitió en redes sociales que tiene altos niveles de incobrabilidad de sus préstamos. Circuló que tiene una mora de casi el 40% de sus préstamos a familias. Pero esos números no serían precisos. “Lo que tengo entendido, que dicen de la compañía y me lo dijeron de otras de la competencia, es que en realidad la mora de su cartera activa es menor al 20%. En principio en sus activos figuran créditos que fueron dados de baja por la empresa pero que todavía figuran en la base de deudores del BCRA”, explicó el mismo consultor top de bancos. Pero aclara: “Lo raro es que en sus estados contables, hasta noviembre, estos activos todavía figuraban”.

Más allá de eso, aunque su mora se ubique en 17-18%, la realidad es que los ratios son malos para la compañía de Barbieri. Por algo la compañía se capitalizó recientemente: consiguió financiamiento por US$ 195 millones a principios de marzo.

El dato de enero que inquietó

La consultora 1816 afirma que en todas y cada una de las 25 entidades financieras más grandes del país (medidas en términos de préstamos a hogares) la mora de los créditos a familias subió en enero, “lo que refleja que esta suba de la irregularidad continúa siendo mucho más un fenómeno macro que algo que pueda explicarse por las políticas de crédito de cada una de las entidades”.

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“Con el dato de enero, la mora en los créditos a hogares del conjunto de entidades financieras alcanzó un nuevo récord en más de dos décadas, tocando niveles no vistos desde los primeros meses post Convertibilidad. Y la irregularidad de los créditos de entidades no financieras a familias también continuó subiendo en enero, saltando de 26% a 27,4% en un mes”, afirma 1816.

La tendencia no parece ser buena para el sistema. La calificadora de riesgo Moody’s alertó que “los indicadores de morosidad continuarán deteriorándose en el corto plazo”. Según la agencia, este proceso ya se refleja en mayores niveles de morosidad y cargos por incobrabilidad, que presionan la rentabilidad del sistema en un entorno de generación de resultados más competitivo. “Hacia adelante, el crecimiento del volumen de negocios podría contrarrestar parcialmente las presiones sobre la rentabilidad, aunque con una mayor exposición al riesgo de crédito”, dicen.

Moody’s afirma que “el deterioro de la cartera continuará presionando la rentabilidad del sistema financiero, principalmente a través de mayores cargos por incobrabilidad”.

“Este deterioro ya tuvo un impacto significativo sobre la rentabilidad, con cargos por incobrabilidad que mostraron una tendencia creciente y alcanzaron el 3,4% del activo neto a diciembre de 2025. La rentabilidad agregada del sistema financiero se encuentra actualmente más comprimida, reflejando un entorno de generación de resultados más desafiante que en ejercicios previos”, sostiene.

Desde 2024, el proceso de “crowding in” del crédito al sector privado redujo el peso del resultado por títulos valores y trasladó la generación de ingresos hacia la intermediación financiera, implicando una mayor exposición al riesgo de crédito y un contexto más competitivo.

En un escenario de mayor estabilidad macroeconómica, acota Moody’s, los márgenes de la intermediación financiera tenderán a moderarse, aunque una mejora en la calidad de los activos, eficiencias de costos y el crecimiento del volumen de negocios contribuirían a mitigar el impacto sobre la rentabilidad.

Los dólares del colchón

Y Moody’s le pega al pedido explícito de Luis Caputo para que los bancos tomen los dólares del colchón y los presten incluso a quienes no generan dólares. “Una eventual flexibilización regulatoria que habilite el uso de depósitos en moneda extranjera para otorgar crédito a sectores no generadores de divisas implicaría un aumento relevante del riesgo crediticio, al introducir mayores descalces de moneda y una mayor sensibilidad ante shocks cambiarios”, advierte la agencia de crédito.

 

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