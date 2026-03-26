Destrozan un blindex en el centro comercial de Los Hornos y denuncian "camino allanado" para los delincuentes

Un local del centro comercial de Los Hornos fue blanco anoche de un violento ataque en el que le destrozaron el blindex de la fachada, provocando así un significativo perjuicio económico a sus propietarios. A raíz de la ola de episodios fuera de la lay, en la zona sostienen que la delincuencia pareciera tener "terreno allanado" para actuar con total libertad.

Según consignaron, el ataque fue contra un salón de belleza de 137 entre 64 y 65. "Al parecer buscaban plata", se indicó sobre el motivo del accionar de los malvivientes, quienes evidentemente operaron con objetos contundentes para destrozar el resistente cristal.

Desde el barrio afirmaron que "la semana pasada también entraron a un local del rubro librería situado a la vuelta", en 64 entre 136 y 137.

También sostuvieron que en la última semana "a un hombre que tiene un auto Ford Ecosport fue robado en dos ocasiones".

"Hay una ola de robos. Los ladrones parecieran tener el camino allanado para hacer lo que quieran en pleno centro comercial de Los Hornos", manifestaron.