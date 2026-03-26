La historia de una joven que luchó por su eutanasia conmueve a España

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La dramática decisión de Noelia Castillo Ramos, una joven catalana de 25 años, sacude a España y reaviva un debate en medio de la conmoción. Tras un proceso judicial que se prolongó durante 20 meses y que incluyó una fuerte disputa con su familia, la muchacha recibirá eutanasia hoy.
El origen de su pedido se remonta a un episodio traumático ocurrido en su adolescencia, cuando fue víctima de una violación múltiple. Tras ese hecho, se arrojó desde un quinto piso. Sobrevivió, pero las secuelas fueron permanentes: una paraplejia irreversible que la dejó con movilidad reducida y dolores neuropáticos severos. Desde entonces, su vida transcurrió entre tratamientos médicos, internaciones prolongadas y el uso de silla de ruedas, con una discapacidad reconocida del 74%.
En 2024, Noelia inició el trámite para acceder a la muerte asistida. En una primera instancia, los organismos médicos avalaron su solicitud, al considerar que cumplía con los requisitos legales. También recibió el respaldo de la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña.
Sin embargo, el proceso se vio interrumpido por la oposición de su entorno familiar, especialmente de su padre, quien, con el apoyo de la organización Abogados Cristianos, presentó diversos recursos judiciales para impedir el procedimiento.
El caso derivó en una cadena de resoluciones que demoraron la definición durante casi dos años. En ese tiempo, la joven expuso públicamente su postura. “Ninguno de mi familia está a favor de la eutanasia. Soy otro pilar de la familia”, señaló en una entrevista televisiva.
“La felicidad de un padre, madre, o de una hermana, no tiene que estar por encima de la tristeza de una hija”, sostiene la joven quien sintetizó su decisión: “Yo simplemente quiero irme en paz y dejar de sufrir”.
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Aclararación
Finalmente, la Justicia de Cataluña avaló su derecho, criterio que luego fue ratificado por el Tribunal Supremo, al considerar que la oposición familiar no podía prevalecer sobre la voluntad de la paciente.
El caso llegó incluso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en Estrasburgo, donde se solicitó una medida cautelar para frenar la eutanasia. Peroe esa presentación fue desestimada en marzo de 2026, despejando el camino de manera definitiva.
Así, el proceso que mantuvo en vilo a la opinión pública concluye con una decisión que, más allá de su desenlace, deja abierta una discusión profunda sobre los límites legales, éticos y familiares en torno al derecho a morir.
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