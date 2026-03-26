Salían de jugar al fútbol y fueron sorprendidos por "delichorros" en Ringuelet

Cuatro amigos de La Plata fueron víctimas de un violento robo en la localidad de Ringuelet, cuando salían de jugar al fútbol durante la noche del miércoles.

El hecho ocurrió alrededor de las 22:30 en la zona de 511 entre 16 y 17, donde los chicos fueron interceptados por dos delincuentes que se movilizaban en moto. Según denunciaron, los asaltantes estaban camuflados con una mochila de delivery, lo que les permitió acercarse sin levantar sospechas.

En cuestión de segundos, los ladrones los amenazaron antes de que los cuatro ingresen al auto y les sustrajeron sus pertenencias. Entre los elementos robados se encuentran mochilas con teléfonos celulares, documentación personal, dinero en efectivo, ropa y llaves.

Las víctimas no resultaron heridas, pero señalaron la situación de inseguridad que atraviesa el barrio y reclamaron mayor presencia policial en la zona. "Así te roban en Ringuelet y las autoridades... bien gracias", sostuvieron.