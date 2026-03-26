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Grave denuncia por maltrato infantil en un jardín maternal de Berisso: "Mi hijo salió golpeado en 5 ocasiones"

Grave denuncia por maltrato infantil en un jardín maternal de Berisso: "Mi hijo salió golpeado en 5 ocasiones"
26 de Marzo de 2026 | 09:26

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Un jardín maternal de Berisso se convirtió en el foco de graves denuncias por maltrato infantil y terminó clausurado. De acuerdo con los relatos, varios chiquitos que asistían al lugar, situado calle 28 entre Montevideo y 173, en ocasiones salieron con golpes en el cuerpo y habrían sido sometidos a distintas situaciones de violencia con secuelas evidentes. Una de las madres que encabeza la demanda aseguró que se trata de la institución "Mis Manitos", que "no está habilitada" para la función pedagógica con niños ni para el cuidado de estos. Además, afirmó que el supuesto jardín tampoco contaba con personal docente a excepción de apenas una trabajadora. El escándalo en torno al supuesto jardín derivó en su clausura aunque las familias le apuntan a los propietarios por quitar la faja correspondiente.

Todo comenzó con una denuncia formulada ante la Municipalidad de Berisso, el pasado 27 de febrero, por la mamá de una nena de tan sólo 5 meses. En este caso la mujer relató que al retirar a su hija del supuesto jardín, el día 12 de ese mes, se la dieron con un golpe en la frente y que nunca llamaron a una ambulancia para que le brindaran asistencia médica y la revisen.

A partir de ese hecho "los padres de la niña tuvieron que llevarla por cuenta propia a la guardia de una clínica, en donde quedó internada para revisión. "Nadie se hizo responsable de la situación, por este suceso se supo la falta de cobertura médica por eso no existió un llamado a la ambulancia ni el traslado", se informó.

Además de cuestionar ese proceder, la mamá sostuvo que al día siguiente se reunió con la directora del jardín "para aclarar lo ocurrido", al tiempo que le solicitó cobertura médica, seguro y habilitación del establecimiento. Pero la sorpresa fue enorme puesto que la directiva "sólo presentó una póliza del seguro vencida y no contaba con cobertura médica vigente". 

En la presentación municipal, con vistas a la clausura del lugar por las irregularidades manifiestas, se solicitó "que se investigue el caso y se tomen las medidas necesarias para garantizar la seguridad y bienestar de los niños que asisten a este establecimiento". 

Fuentes consultadas por este medio indicaron que la denuncia transita por una instancia civil en cuanto se trata de un planteo por "negligencia". Sin embargo, con el correr de los días el caso estalló en Berisso y otra denuncia se encamina hacia el fuero penal. 

Duro relato y denuncia penal en marcha

No fue esa la única presentación contra el supuesto jardín maternal que funciona en la calle 28. La mamá de un bebé que ahora tiene 20 meses también elevó un pedido a la comuna en el que relató que a su hijo "le tiraban agua dentro de la boca poniendo su cabeza debajo de la canilla, sacudiéndolo para que no llore más".  En su descripción enumeró que a su hijo "lo sometían para cambiarle el pañal", "lo discriminaban por no caminar", "lo dejaban a un lado en la sala de los bebés" y "no lo dejaban participar de las actividades que realizaban sus compañeros". 

Asimismo, resaltó que varias veces lo encontró a la salida "con golpes en el cuerpo " y que "nunca me respondieron los mensajes cuando les preguntaba" sobre esas situaciones. "Salió golpeado en 5 ocasiones y nunca supieron explicar cómo ocurrió", sostuvo. 

Consultada por EL DIA, la mujer afirmó que su hijo estuvo casi cinco meses en la institución -de septiembre a enero- a pesar de que había realizado el abono por seis meses y que "fueron reiterado los abusos que sufrió y él quedó con muchos ataques de pánico". 

La mamá del chiquito enfatizó que "mi hijo tiene ataques de pánico cada vez que vamos a bañarlo". "Junto a esta nueva conducta con el agua, el nene no quería saber nada con ir al jardín. Antes entraba y salía feliz y de repente tenía miedo", recordó. Y añadió: "Una niña de casi 3 años contó a su mamá que la seño se portaba mal con mi hijo, y cuando le preguntaron por qué, ella dijo que le metían agua en la boca". 

Además de la presentación formulada ante la Municipalidad de Berisso, por estas horas la familia avanza con una denuncia de tipo penal contra la directora de "Mis Manitos". 

Irregularidades y pedido de investigación

Sobre la situación del lugar, las madres denunciaron que "es un establecimiento que no está habilitado para el cuidado de infantes, sólo posee habilitación de comercio". También se indicó que salvo una joven "el personal que trabaja ahí no es docente". 

La mamá que avanza con la denuncia penal aseguró que "nunca me entregaron ni una factura de los pagos que realicé por los seis meses" y apuntó contra la directora al señalar que "no sólo nunca me dio respuestas por los abusos que sufrió mi hijo" sino que "tampoco tiene título habilitante para estar a cargo del cuidado de niños". "Me dijo que mis preocupaciones no eran importantes y que las cosas que yo le decía no pasaban en el jardín", comentó. 

Por otro lado, reparó en que "el establecimiento estuvo clausurado en 2025 y si bien la dueña devolvió el dinero jamás dio una explicación sobre la situación. Otros padres plantean que no abona luz ni gas, que no tiene seguro médico para los chicos por cualquier inconveniente que tengan". 

En el marco de la denuncia se solicita investigar una serie se puntos que aportaron personas que conocen la institución en cuanto a situaciones de maltrato infantil e irregularidades sobre su funcionamiento. En esa línea, enumeraron: "Llanto prolongado de niños sin que se les brindara contención y con indicaciones explícitas de no alzarlos ni calmarlos", "aislamiento en salas separadas sin acompañamiento de adultos", "expresiones verbales descalificantes y ofensivas dirigidas a los niños, así como tratos inapropiados delante de otros nenes" y "falta de condiciones adecuadas en el espacio físico para cuidado y bienestar infantil". 

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