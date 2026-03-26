Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

El Cartonazo se juega por $2.000.000: pedí hoy la nueva tarjeta que viene gratis con EL DIA

Policiales

Una heladería de La Plata fue arrasada por un incendio y el fuego alcanzó a cinco autos de un taller lindero

Una heladería de La Plata fue arrasada por un incendio y el fuego alcanzó a cinco autos de un taller lindero
26 de Marzo de 2026 | 10:46

Escuchar esta nota

Una heladería de 21 entre 62 y 63 en La Plata ardió en llamas este jueves y su interior quedó completamente en estado de destrucción, informaron fuentes calificadas. 

"La afectación del comercio fue total", se indicó en la información oficial. Sin embargo el hecho fue de tal magnitud que el fuego llegó hasta un taller mecánico lindero. Se precisó que cinco vehículos que estaban alojados en ese inmueble resultaron con daños.  

A raíz del siniestro, cuyas causas eran materia de investigación, en la cuadra se vivió un momento de profunda preocupación ante el temor de que las llamas se expandieran a más propiedades linderas. 

Si bien de un lado de la heladería estaba el taller en donde se registraron "daños parciales", susto se incrementó porque del otro lado funcionan una cabina con cinco cajeros automáticos, oficinas y un estacionamiento de vehículos de caudales del Banco Provincia.  

De acuerdo con los reportes, el fuego afortunadamente no llegó a ese lugar. 

Tras detectarse el incendio, inmediatamente se hizo presente una dotación de bomberos que trabajó hasta que se logró la extinción definitiva de las llamas. 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Otra de Adorni: compró un departamento en Caballito sin vender su vivienda anterior

Audacia sin límites en La Plata: millonario golpe en un barrio vigilado

Estudiantes, inhibido por FIFA: el papel de Foster Gillett y la "culpa" de Eduardo Domínguez

Miramón, listo para regresar al once titular

Se complica la elección del decano en Medicina

Denuncian abuso policial en un operativo en Tolosa

Arquitectos salen a defender el monumento de Plaza España

El Turco Naim encontró un nuevo amor tras su ruptura con Emilia Attias
+ Leidas

Estudiantes, inhibido por FIFA: el papel de Foster Gillett y la "culpa" de Eduardo Domínguez

Arquitectos salen a defender el monumento de Plaza España

Estudiantes presentó el “Pack Copa”

La historia de una joven que luchó por su eutanasia conmueve a España

Otra de Adorni: compró un departamento en Caballito sin vender su vivienda anterior

Se complica la elección del decano en Medicina

Audacia sin límites en La Plata: millonario golpe en un barrio vigilado

Conmoción en el Bingo de La Plata: encontraron muerta a una mujer en el baño
Últimas noticias de Policiales

VIDEO.- Enorme nube tóxica, fuerte olor y evacuados por el incendio de una fábrica de pintura en el Conurbano

Nahir Galarza fue autorizada para salir de la cárcel: el motivo

VIDEO.- Salían de jugar al fútbol y fueron sorprendidos por "delichorros" en Ringuelet

Grave denuncia por maltrato infantil en un jardín maternal de Berisso: "Mi hijo salió golpeado en 5 ocasiones"
Espectáculos
Otro round entre Mauro Icardi y Wanda Nara: el pedido del jugador que generó un nuevo escándalo con sus hijas
Guerra por la fortuna de Marcelo Araujo: división de bienes, denuncias cruzadas y amenazas de desalojo  
La platense Mavinga se fue sola de la casa de Gran Hermano: ¿qué pasó?
Tras ser despedida del programa de Moria Casán: Cinthia Fernández reveló sus nuevas propuestas laborales 
Áspera interna en Telefe por la llegada de Carina Zampini a La Peña de Morfi, los detalles
La Ciudad
En La Plata, el comercio minorista acumula 11 trimestres consecutivos de caída interanual
En La Plata ya retiraron más de 2 mil vehículos abandonados de la vía pública
Sigue el sol este jueves en La Plata, pero ya divisan tormentas para el finde
Canasta de Pascua, más cara: huevos y roscas llegan con aumentos
Jugar para la inclusión: el fútbol y el rugby tienen opciones en La Plata
Deportes
Estudiantes, inhibido por FIFA: el papel de Foster Gillett y la "culpa" de Eduardo Domínguez
Selección: Scaloni pondría el mejor equipo
Cómo le fue a la Selección en la Bombonera
El 30 de mayo, la fecha límite para entregar las listas definitivas
Los que se juegan por un lugar entre los 26
Información General
La ANMAT bajo la lupa por el fentanilo mortal: "Hallaron deficiencias en los laboratorios y no tomaron ninguna medida"
Vuelta a los oficios: crece el interés en capacitarse para trabajar como mecánico
La historia de una joven que luchó por su eutanasia conmueve a España
Los números de la suerte del jueves 26 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
Aclararación imagen

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla