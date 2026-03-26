Una heladería de La Plata fue arrasada por un incendio y el fuego alcanzó a cinco autos de un taller lindero

Una heladería de 21 entre 62 y 63 en La Plata ardió en llamas este jueves y su interior quedó completamente en estado de destrucción, informaron fuentes calificadas.

"La afectación del comercio fue total", se indicó en la información oficial. Sin embargo el hecho fue de tal magnitud que el fuego llegó hasta un taller mecánico lindero. Se precisó que cinco vehículos que estaban alojados en ese inmueble resultaron con daños.

A raíz del siniestro, cuyas causas eran materia de investigación, en la cuadra se vivió un momento de profunda preocupación ante el temor de que las llamas se expandieran a más propiedades linderas.

Si bien de un lado de la heladería estaba el taller en donde se registraron "daños parciales", susto se incrementó porque del otro lado funcionan una cabina con cinco cajeros automáticos, oficinas y un estacionamiento de vehículos de caudales del Banco Provincia.

De acuerdo con los reportes, el fuego afortunadamente no llegó a ese lugar.

Tras detectarse el incendio, inmediatamente se hizo presente una dotación de bomberos que trabajó hasta que se logró la extinción definitiva de las llamas.