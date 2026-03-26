Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

El Cartonazo se juega por $2.000.000: pedí hoy la nueva tarjeta que viene gratis con EL DIA

Política y Economía

Peugeot y Toyota anunciaron recorte de turnos y crece el temor por despidos

Es en las plantas ubicadas en provincia de Buenos Aires

Peugeot y Toyota anunciaron recorte de turnos y crece el temor por despidos
26 de Marzo de 2026 | 11:29

Escuchar esta nota

La industria automotriz argentina atraviesa momentos de incertidumbre. La fuerte caída en la producción, sumada a la retracción del mercado interno, obliga a las principales terminales, algunas ubicadas en la provincia de Buenos Aires, a reconfigurar su esquema operativo.

En este contexto, las decisiones de Stellantis (Peugeot) y Toyota encendieron las alarmas por una posible ola de despidos. Por un lado, Stellantis anunció que cerrará uno de los dos turnos de producción de la planta de El Palomar, Morón, donde se fabrican modelos de Peugeot y Citroën como 208, 2008, Partner y Berlingo. La decisión ya fue comunicada al gremio de la UOM.

La medida también incluye, a partir de mayo, la apertura de un plan de retiros voluntarios para reducir el número de operarios y un recorte importante de la producción prevista para este año.

Durante marzo de 2026, la terminal bonaerense volvió a detener de manera temporal la fabricación de vehículos, acumulando tres interrupciones de actividad en apenas cuatro meses. Volvió a operar a partir del lunes 16.

Según datos del sector, los patentamientos de la marca Peugeot sufrieron una caída en torno al 32% en el primer bimestre del año en comparación con 2025.

Por otra parte, en la planta de Toyota ubicada en Zárate, la compañía analiza reducir de tres a dos turnos de producción, lo que implicaría el recorte de alrededor de 500 puestos de trabajo.

LE PUEDE INTERESAR

Chapadmalal: el Gobierno avanzará con la concesión del complejo turístico

LE PUEDE INTERESAR

Bahía Blanca: advierten por el aumento de tuberculosis y piden controles

Además, la firma ya había ejecutado cerca de 700 desvinculaciones en los últimos meses, lo que profundiza el escenario de incertidumbre laboral en el sector.

El dato más preocupante surge de la caída productiva: en enero, la automotriz fabricó apenas 5.266 unidades, lo que representa un desplome del 38,5%.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Otra de Adorni: compró un departamento en Caballito sin vender su vivienda anterior

Audacia sin límites en La Plata: millonario golpe en un barrio vigilado

Estudiantes, inhibido por FIFA: el papel de Foster Gillett y la "culpa" de Eduardo Domínguez

Miramón, listo para regresar al once titular

Se complica la elección del decano en Medicina

Denuncian abuso policial en un operativo en Tolosa

Arquitectos salen a defender el monumento de Plaza España

El Turco Naim encontró un nuevo amor tras su ruptura con Emilia Attias
+ Leidas

Estudiantes, inhibido por FIFA: el papel de Foster Gillett y la "culpa" de Eduardo Domínguez

Arquitectos salen a defender el monumento de Plaza España

Estudiantes presentó el “Pack Copa”

La historia de una joven que luchó por su eutanasia conmueve a España

Otra de Adorni: compró un departamento en Caballito sin vender su vivienda anterior

Se complica la elección del decano en Medicina

Audacia sin límites en La Plata: millonario golpe en un barrio vigilado

Conmoción en el Bingo de La Plata: encontraron muerta a una mujer en el baño
Últimas noticias de Política y Economía

Chapadmalal: el Gobierno avanzará con la concesión del complejo turístico

Bahía Blanca: advierten por el aumento de tuberculosis y piden controles

Bahía Blanca: Susbielles recibió al embajador alemán en el municipio

El Gobierno minimiza la crisis y anticipa una fuerte baja de la inflación desde abril
Deportes
Estudiantes, inhibido por FIFA: el papel de Foster Gillett y la "culpa" de Eduardo Domínguez
Selección: Scaloni pondría el mejor equipo
Cómo le fue a la Selección en la Bombonera
El 30 de mayo, la fecha límite para entregar las listas definitivas
Los que se juegan por un lugar entre los 26
Espectáculos
Otro round entre Mauro Icardi y Wanda Nara: el pedido del jugador que generó un nuevo escándalo con sus hijas
Guerra por la fortuna de Marcelo Araujo: división de bienes, denuncias cruzadas y amenazas de desalojo  
La platense Mavinga se fue sola de la casa de Gran Hermano: ¿qué pasó?
Tras ser despedida del programa de Moria Casán: Cinthia Fernández reveló sus nuevas propuestas laborales 
Áspera interna en Telefe por la llegada de Carina Zampini a La Peña de Morfi, los detalles
Policiales
VIDEO.- Enorme nube tóxica, fuerte olor y evacuados por el incendio de una fábrica de pintura en el Conurbano
Nahir Galarza fue autorizada para salir de la cárcel: el motivo
Una heladería de La Plata fue arrasada por un incendio y el fuego alcanzó a cinco autos de un taller lindero
VIDEO.- Salían de jugar al fútbol y fueron sorprendidos por "delichorros" en Ringuelet
Grave denuncia por maltrato infantil en un jardín maternal de Berisso: "Mi hijo salió golpeado en 5 ocasiones"
Información General
La ANMAT bajo la lupa por el fentanilo mortal: "Hallaron deficiencias en los laboratorios y no tomaron ninguna medida"
Vuelta a los oficios: crece el interés en capacitarse para trabajar como mecánico
La historia de una joven que luchó por su eutanasia conmueve a España
Los números de la suerte del jueves 26 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
Aclararación imagen

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla