Peugeot y Toyota anunciaron recorte de turnos y crece el temor por despidos

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Es en las plantas ubicadas en provincia de Buenos Aires
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La industria automotriz argentina atraviesa momentos de incertidumbre. La fuerte caída en la producción, sumada a la retracción del mercado interno, obliga a las principales terminales, algunas ubicadas en la provincia de Buenos Aires, a reconfigurar su esquema operativo.
En este contexto, las decisiones de Stellantis (Peugeot) y Toyota encendieron las alarmas por una posible ola de despidos. Por un lado, Stellantis anunció que cerrará uno de los dos turnos de producción de la planta de El Palomar, Morón, donde se fabrican modelos de Peugeot y Citroën como 208, 2008, Partner y Berlingo. La decisión ya fue comunicada al gremio de la UOM.
La medida también incluye, a partir de mayo, la apertura de un plan de retiros voluntarios para reducir el número de operarios y un recorte importante de la producción prevista para este año.
Durante marzo de 2026, la terminal bonaerense volvió a detener de manera temporal la fabricación de vehículos, acumulando tres interrupciones de actividad en apenas cuatro meses. Volvió a operar a partir del lunes 16.
Según datos del sector, los patentamientos de la marca Peugeot sufrieron una caída en torno al 32% en el primer bimestre del año en comparación con 2025.
Por otra parte, en la planta de Toyota ubicada en Zárate, la compañía analiza reducir de tres a dos turnos de producción, lo que implicaría el recorte de alrededor de 500 puestos de trabajo.
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Además, la firma ya había ejecutado cerca de 700 desvinculaciones en los últimos meses, lo que profundiza el escenario de incertidumbre laboral en el sector.
El dato más preocupante surge de la caída productiva: en enero, la automotriz fabricó apenas 5.266 unidades, lo que representa un desplome del 38,5%.
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