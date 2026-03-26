Conmoción en el Bingo de La Plata: encontraron muerta a una mujer en el baño

Una mujer de 69 años fue hallada sin vida en el interior del Bingo La Plata y la Justicia investiga las circunstancias del fallecimiento.

El hecho ocurrió ayer, miércoles 25 de marzo, cuando personal policial fue alertado sobre la presencia de una persona inconsciente dentro del establecimiento ubicado en Diagonal 80 y 116,. Al arribar al lugar, los efectivos fueron recibidos por personal de seguridad privada, quienes indicaron que la mujer se encontraba descompuesta en el baño de mujeres.

Minutos después, una ambulancia de la empresa de emergencias médicas se hizo presente en el lugar. La médica a cargo constató el fallecimiento de la mujer que, según pudo saber EL DIA de fuentes oficiales, era jubilada y tenía domicilio en La Plata.

Se informó que el cuerpo no presentaba signos de violencia ni se detectaron faltantes entre sus pertenencias, lo que en principio descarta la intervención de terceros. Testigos señalaron que la víctima era "habitué" de la sala de juegos y que "padecía diversos problemas de salud".

La causa fue caratulada como “averiguación de causales de muerte” y quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N°1 del Departamento Judicial La Plata, que dispuso la realización de las pericias correspondientes y el traslado del cuerpo a la morgue policial para la autopsia.

Los investigadores aguardan los resultados de los estudios forenses para determinar con precisión qué provocó el deceso.