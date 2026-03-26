Grave denuncia por maltrato infantil en un jardín maternal de Berisso: "Mi hijo salió golpeado en 5 ocasiones"
Grave denuncia por maltrato infantil en un jardín maternal de Berisso: "Mi hijo salió golpeado en 5 ocasiones"
Kicillof, cumbre con intendentes entre reclamos y palos a Milei
Otra de Adorni: compró un departamento en Caballito sin vender su vivienda anterior
Conmoción en el Bingo de La Plata: encontraron muerta a una mujer en el baño
La platense Mavinga se fue sola de la casa de Gran Hermano: ¿qué pasó?
Guerra por la fortuna de Marcelo Araujo: división de bienes, denuncias cruzadas y amenazas de desalojo
Jugar para la inclusión: el fútbol y el rugby tienen opciones en La Plata
Cirugías estéticas: los riesgos detrás de la búsqueda del “cuerpo ideal”
Audacia sin límites en La Plata: millonario golpe en un barrio vigilado
Israel anunció que mató al comandante iraní a cargo del bloqueo del estrecho de Ormuz
Rayo desperonizador: Karina Milei bajó el último cuadro que sobrevivió al Golpe de 1955: ¿los reemplazan por Messi?
El Gobierno privatiza Intercargo: los detalles de cómo será la licitación internacional
Vuelta a los oficios: crece el interés en capacitarse para trabajar como mecánico
La historia de una joven que luchó por su eutanasia conmueve a España
El Turco Naim encontró un nuevo amor tras su ruptura con Emilia Attias
Caso de Emily Ceco: fuerte reacción de Santiago Martínez tras conocer su condena a 15 años de prisión
Nicolás Maduro se presenta nuevamente ante un tribunal de Nueva York
Sigue el sol este jueves en La Plata, pero ya divisan tormentas para el finde
El Concejo, a la espera del ingreso de la licitación de los micros
Las expensas impagas llegan al 20% y enciende alertas en los consorcios
Canasta de Pascua, más cara: huevos y roscas llegan con aumentos
Agostina Páez deberá permanecer en Brasil hasta la sentencia final
Fijaron fecha de veredicto para el ex marido de Carolina Piparo en el juicio por atropellar a motociclistas en La Plata
“Por favor, basta”: tras su pelea con Tini, Emilia Mernes suplicó en las redes
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El Gobierno oficializó el llamado a Licitación Pública Nacional e Internacional para la privatización de Intercargo S.A.U., y estableció el precio base para las ofertas en US$45.120.000, mediante la Resolución 282/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial.
La venta total del paquete accionario de la empresa estatal que presta servicios de rampa en 16 aeropuertos del país comprende la transferencia de 3.050.000 acciones ordinarias, representativas de la totalidad del capital social de la firma.
De esta manera, la medida, enmarcada en la Ley 27.742 (Ley Bases), busca transferir el 100% de las acciones de titularidad del Estado al sector privado, sin reserva de participación estatal ni programas de propiedad participada para los empleados.
La resolución, analizada por EL DIA, establece un mecanismo de "Etapa Múltiple" para garantizar la transparencia y atraer a operadores con experiencia probada en el rubro aeroportuario. El precio base de la licitación fue determinado por una tasación previa realizada por el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE S.A.).
El proceso se llevará adelante a través de la plataforma CONTRAT.AR. Los interesados deberán cumplir con las siguientes fechas:
- Consultas al Pliego: se podrán realizar hasta el 27 de abril de 2026 a las 16:00 horas.
- Presentación de ofertas: el plazo vence el 7 de mayo de 2026 a las 9:30 horas.
- Apertura de la Etapa N° 1: se realizará el mismo 7 de mayo a las 10:00 horas de forma automática y electrónica.
LE PUEDE INTERESAR
Otra de Adorni: compró un departamento en Caballito sin vender su vivienda anterior
LE PUEDE INTERESAR
VIDEO.- “Gasto en lo que quiero”: Adorni habló sobre su patrimonio
Para garantizar la sostenibilidad de la operación, el pliego impone requisitos de solvencia y liquidez sumamente específicos que los oferentes deberán acreditar mediante sus estados contables al 31 de diciembre de 2025:
- Ratios de solvencia y liquidez: los oferentes deben presentar un índice de solvencia (Activo Total/Pasivo Total) y de liquidez (Activo Corriente/Pasivo Corriente) no inferior a 1,20.
- Capacidad de pago: el precio ofrecido no podrá superar la diferencia entre el Activo Corriente y el Pasivo Corriente del oferente.
- Fondo de garantía operativa: se exige acreditar una liquidez inmediata de al menos $29.213.007.102, cifra destinada a garantizar el giro comercial de la empresa durante los primeros tres meses de gestión privada.
El pliego establece una cláusula de "Período de Transición" para proteger la conectividad aérea. El nuevo propietario estará obligado a garantizar la continuidad de la prestación en las 16 escalas actuales por un plazo mínimo de 180 días hábiles tras el perfeccionamiento del contrato y deberá notificar fehacientemente con 60 días de antelación a la Secretaría de Transporte y a la ANAC en caso de decidir retirarse de algún aeropuerto.
Por otro lado, el Gobierno busca evitar la Integración Vertical, por lo que existen restricciones para aquellos oferentes que ya posean el control de concesiones aeroportuarias o que sean titulares de certificados de explotador de trabajo aéreo (CETA) en el territorio nacional.
La ejecución de la venta estará supervisada por la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas”, junto con la Secretaría de Transporte. Además, se creó una comisión evaluadora "ad hoc" integrada por especialistas técnicos para analizar las propuestas económicas y los antecedentes de los oferentes.
El llamado será publicado no solo en el Boletín Oficial argentino, sino también en el portal DGMARKET del Banco Mundial, buscando captar el interés de grandes operadores logísticos globales.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí