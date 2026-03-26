El Gobierno privatiza Intercargo: los detalles de cómo será la licitación internacional

El Gobierno oficializó el llamado a Licitación Pública Nacional e Internacional para la privatización de Intercargo S.A.U., y estableció el precio base para las ofertas en US$45.120.000, mediante la Resolución 282/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial.

La venta total del paquete accionario de la empresa estatal que presta servicios de rampa en 16 aeropuertos del país comprende la transferencia de 3.050.000 acciones ordinarias, representativas de la totalidad del capital social de la firma.

De esta manera, la medida, enmarcada en la Ley 27.742 (Ley Bases), busca transferir el 100% de las acciones de titularidad del Estado al sector privado, sin reserva de participación estatal ni programas de propiedad participada para los empleados.

La resolución, analizada por EL DIA, establece un mecanismo de "Etapa Múltiple" para garantizar la transparencia y atraer a operadores con experiencia probada en el rubro aeroportuario. El precio base de la licitación fue determinado por una tasación previa realizada por el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE S.A.).

Cronograma y plazos clave

El proceso se llevará adelante a través de la plataforma CONTRAT.AR. Los interesados deberán cumplir con las siguientes fechas:

- Consultas al Pliego: se podrán realizar hasta el 27 de abril de 2026 a las 16:00 horas.

- Presentación de ofertas: el plazo vence el 7 de mayo de 2026 a las 9:30 horas.

- Apertura de la Etapa N° 1: se realizará el mismo 7 de mayo a las 10:00 horas de forma automática y electrónica.

Para garantizar la sostenibilidad de la operación, el pliego impone requisitos de solvencia y liquidez sumamente específicos que los oferentes deberán acreditar mediante sus estados contables al 31 de diciembre de 2025:

- Ratios de solvencia y liquidez: los oferentes deben presentar un índice de solvencia (Activo Total/Pasivo Total) y de liquidez (Activo Corriente/Pasivo Corriente) no inferior a 1,20.

- Capacidad de pago: el precio ofrecido no podrá superar la diferencia entre el Activo Corriente y el Pasivo Corriente del oferente.

- Fondo de garantía operativa: se exige acreditar una liquidez inmediata de al menos $29.213.007.102, cifra destinada a garantizar el giro comercial de la empresa durante los primeros tres meses de gestión privada.

Continuidad del servicio y restricciones

El pliego establece una cláusula de "Período de Transición" para proteger la conectividad aérea. El nuevo propietario estará obligado a garantizar la continuidad de la prestación en las 16 escalas actuales por un plazo mínimo de 180 días hábiles tras el perfeccionamiento del contrato y deberá notificar fehacientemente con 60 días de antelación a la Secretaría de Transporte y a la ANAC en caso de decidir retirarse de algún aeropuerto.

Por otro lado, el Gobierno busca evitar la Integración Vertical, por lo que existen restricciones para aquellos oferentes que ya posean el control de concesiones aeroportuarias o que sean titulares de certificados de explotador de trabajo aéreo (CETA) en el territorio nacional.

La ejecución de la venta estará supervisada por la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas”, junto con la Secretaría de Transporte. Además, se creó una comisión evaluadora "ad hoc" integrada por especialistas técnicos para analizar las propuestas económicas y los antecedentes de los oferentes.

El llamado será publicado no solo en el Boletín Oficial argentino, sino también en el portal DGMARKET del Banco Mundial, buscando captar el interés de grandes operadores logísticos globales.