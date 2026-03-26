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Espectáculos |Se terminó el duelo

Guerra por la fortuna de Marcelo Araujo: división de bienes, denuncias cruzadas y amenazas de desalojo  

Guerra por la fortuna de Marcelo Araujo: división de bienes, denuncias cruzadas y amenazas de desalojo  
26 de Marzo de 2026 | 08:31

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A pocos días de la muerte de Marcelo Araujo, salió a la luz una trama cargada de conflictos, disputas económicas y un enfrentamiento que podría llegar a la Justicia.

Así, comenzaron a conocerse detalles de un duro conflicto familiar. 

Ahora, lo que parecía ser un duelo en calma se transformó rápidamente en un escenario de tensión extrema, con una herencia millonaria en el centro de la disputa. 

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Según trascendió en distintos programas de espectáculos, la feroz interna tiene enfrenta a sus hijas con la última esposa del relator. 

Se trata de Graciela Ocampo, quien lo acompañó hasta sus últimos días. El eje del conflicto sería la división de bienes y, especialmente, el destino de la vivienda donde Araujo residía.

“Hay millones de dólares en juego y puede haber un desalojo en cualquier momento”, revelaron en la tele.

Allí, la versión indica que las hijas del periodista no verían con buenos ojos la permanencia de Ocampo en el departamento y no descartarían avanzar legalmente para que abandone el lugar.

El trasfondo de esta disputa no es nuevo.

Recordemos que, Araujo estuvo previamente casado con Diana Beovide, con quien tuvo a sus hijas. Durante esa etapa, atravesó uno de los momentos más prósperos de su carrera profesional, con ingresos que, según se dijo, alcanzaban cifras muy elevadas para la época.

Tras su separación en el año 2000, el relator rehízo su vida y en 2008 contrajo matrimonio con Ocampo en Las Vegas. Sin embargo, ese vínculo siempre fue cuestionado por parte de su entorno familiar más cercano, lo que alimentó el conflicto que hoy vuelve a estallar.

Uno de los episodios más delicados ocurrió en 2021, cuando, en medio de una internación de Araujo por problemas de salud, se habría producido un intento de ocupación del departamento por parte de una de sus hijas. Según se relató, el caso terminó en la Justicia, que en ese momento falló a favor de Ocampo.

Finalmente, con el fallecimiento del relator, la situación vuelve a tensarse y abre un nuevo capítulo que podría ser aún más conflictivo. 

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