Jugar para la inclusión: el fútbol y el rugby tienen opciones en La Plata

El equipo de fútbol inclusivo “Los tiburones” entrena los martes y viernes en el edificio de asociación de sordomudos la plata / EL DIA

En un escenario de reducción de prestaciones para personas con discapacidad, recorte de profesionales y cierres defitinitivos de instituciones de salud, en la Ciudad -lugar donde, según la Dirección de Acceso e Inclusión habitan 16.890 personas con Certificado Único de Discapacidad- perseveran espacios de inclusión para el disfrute, juegos y competencia deportiva.

En Gonnet, así lo muestran experiencias que crecen con el acompañamiento de familias, profesionales y comunidades. Una de esas tiene como nombre “Los Tiburones de Gonnet”, el equipo de fútbol inclusivo de la Sociedad de Fomento Polideportivo Gonnet de hace cinco años en el norte de la Ciudad.

Y no es la única iniciativa: en La Plata, el Club de Rugby Los Tilos también trabaja desde 2022 en un modelo de rugby inclusivo que integra a personas con discapacidad en el deporte.

Ambas iniciativas parten de una misma necesidad: generar oportunidades reales para personas que muchas veces encuentran barreras para acceder a actividades deportivas.

EL DEPORTE, EJE DE ENCUENTRO

En el corazón de Gonnet funciona Los Tiburones, un equipo de fútbol inclusivo que comenzó en 2021 y que hoy reúne a 17 participantes sin límite etario, aunque la mayoría tiene entre 20 y 35 años.

Juan Ignacio Ruager, coordinador del grupo, explicó a este diario: “El entrenamiento se desarrolla dos veces por semana y combina actividades formativas con instancias lúdicas. Contamos con dos profes que acompañan a los chicos”.

Los entrenamientos, que incluyen ejercicios coordinativos, trabajos con pelota y situaciones de juego que luego se trasladan al fútbol exhibe “la idea es que cualquiera de los chicos pueda desarrollar la actividad. Siempre buscamos que nadie quede afuera porque le resulte difícil”, explicó Ruager. Para lograrlo, adaptan los ejercicios con distintos niveles de dificultad, de modo que todos puedan participar según sus capacidades: “Lo que se hace en cualquier escuela de fútbol”, aclaró.

“A mí lo que me motiva son los chicos: ver día a día cómo mejoraron, todo lo que crecieron y el grupo que tienen”, dijo Ruager y explicó, “el vínculo que se genera entre los participantes y los profesores se fortalece rápidamente y crea un ambiente de confianza y pertenencia”.

Las familias también perciben el impacto del proyecto. Muchas destacan que sus hijos encontraron un espacio donde hacer amigos y sentirse parte de un grupo. “Esperan el día para poder ir al club y encontrarse”, relató el coordinador.

Hay actividad los martes y viernes por la tarde, y están disponibles para todo aquel que quiera sumarse. “Hay un valor de cuota pero en caso de no poder pagarla, buscamos la forma, como ofrecer una beca a las familias. La idea es que nadie se quede sin lugar”, contó Ruager.

EL RUGBY TAMBIÉN SE SUMA

La Ciudad también cuenta con propuestas de rugby inclusivo. El Club Los Tilos, ubicado en 522 y 21, impulsa desde 2022 una división denominada Premix, que integra a personas con discapacidad en el deporte bajo un modelo conocido como “Mixed ability”: equipos donde conviven personas con y sin discapacidad, ex jugadores, padres y recién llegados al deporte. El club, además, modificó sus instalaciones para convertirse en el primer club accesible en la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA).

Estas experiencias comparten un mismo objetivo: transformar las miradas sociales sobre la discapacidad y ampliar las posibilidades de participación.