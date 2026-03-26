Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

El Cartonazo se juega por $2.000.000: pedí hoy la nueva tarjeta que viene gratis con EL DIA

Policiales

VIDEO.- Enorme nube tóxica, fuerte olor y evacuados por el incendio de una fábrica de pintura en el Conurbano

26 de Marzo de 2026 | 11:36

Escuchar esta nota

Varias dotaciones de bomberos trabajan en la localidad bonaerense de Francisco Álvarez en el Partido de Moreno por el incendio de un depósito de una fábrica de pintura. Hay gran operativo en la zona y la columna de humo se observa a kilómetros del lugar.

El voraz incendio se desató en el depósito ubicado sobre la Avenida Ramón Falcón y Chilecito, las cuales ya fueron cortadas de forma preventiva para que las 25 dotaciones de bomberos puedan trabajar.

Los vecinos se autoevacuaron ante el peligro por el material inflamable, debido a que dentro del lugar se acoplan químicos, solventes, pinturas, membranas y demás productos tóxicos.

Hay alarma en la zona debido al intenso humo negro que cubre todo el barrio, motivo por el cual se cerraron diversas instituciones de la zona, se informó.

Aunque por el momento se desconocen los motivos por lo que se iniciaron las llamas, un vecino contó que todo habría comenzado por una chispa de una soldadura: “Estábamos observando unos trabajadores que están haciendo una parte nueva, estaban soldando, saltó una chispa, no pudieron controlar el fuego”.

Daiana Anadon, secretaria de Ambiente de Moreno, habló con TN y explicó que se trata de un depósito y que no hay producción en el lugar: “Es un espacio de logística y acopio. Tenía todas las habilitaciones y aptitud ambiental”.

LE PUEDE INTERESAR

Nahir Galarza fue autorizada para salir de la cárcel: el motivo

LE PUEDE INTERESAR

Una heladería de La Plata fue arrasada por un incendio y el fuego alcanzó a cinco autos de un taller lindero
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Últimas noticias de Policiales

Nahir Galarza fue autorizada para salir de la cárcel: el motivo

Una heladería de La Plata fue arrasada por un incendio y el fuego alcanzó a cinco autos de un taller lindero

VIDEO.- Salían de jugar al fútbol y fueron sorprendidos por "delichorros" en Ringuelet

Grave denuncia por maltrato infantil en un jardín maternal de Berisso: "Mi hijo salió golpeado en 5 ocasiones"
La Ciudad
En La Plata, el comercio minorista acumula 11 trimestres consecutivos de caída interanual
En La Plata ya retiraron más de 2 mil vehículos abandonados de la vía pública
Sigue el sol este jueves en La Plata, pero ya divisan tormentas para el finde
Canasta de Pascua, más cara: huevos y roscas llegan con aumentos
Jugar para la inclusión: el fútbol y el rugby tienen opciones en La Plata
Espectáculos
Otro round entre Mauro Icardi y Wanda Nara: el pedido del jugador que generó un nuevo escándalo con sus hijas
Guerra por la fortuna de Marcelo Araujo: división de bienes, denuncias cruzadas y amenazas de desalojo  
La platense Mavinga se fue sola de la casa de Gran Hermano: ¿qué pasó?
Tras ser despedida del programa de Moria Casán: Cinthia Fernández reveló sus nuevas propuestas laborales 
Áspera interna en Telefe por la llegada de Carina Zampini a La Peña de Morfi, los detalles
Información General
La ANMAT bajo la lupa por el fentanilo mortal: "Hallaron deficiencias en los laboratorios y no tomaron ninguna medida"
Vuelta a los oficios: crece el interés en capacitarse para trabajar como mecánico
La historia de una joven que luchó por su eutanasia conmueve a España
Los números de la suerte del jueves 26 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
Aclararación imagen
Deportes
Estudiantes, inhibido por FIFA: el papel de Foster Gillett y la "culpa" de Eduardo Domínguez
Selección: Scaloni pondría el mejor equipo
Cómo le fue a la Selección en la Bombonera
El 30 de mayo, la fecha límite para entregar las listas definitivas
Los que se juegan por un lugar entre los 26

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla