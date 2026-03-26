VIDEO.- Enorme nube tóxica, fuerte olor y evacuados por el incendio de una fábrica de pintura en el Conurbano

Varias dotaciones de bomberos trabajan en la localidad bonaerense de Francisco Álvarez en el Partido de Moreno por el incendio de un depósito de una fábrica de pintura. Hay gran operativo en la zona y la columna de humo se observa a kilómetros del lugar.

El voraz incendio se desató en el depósito ubicado sobre la Avenida Ramón Falcón y Chilecito, las cuales ya fueron cortadas de forma preventiva para que las 25 dotaciones de bomberos puedan trabajar.

Los vecinos se autoevacuaron ante el peligro por el material inflamable, debido a que dentro del lugar se acoplan químicos, solventes, pinturas, membranas y demás productos tóxicos.

Hay alarma en la zona debido al intenso humo negro que cubre todo el barrio, motivo por el cual se cerraron diversas instituciones de la zona, se informó.

Aunque por el momento se desconocen los motivos por lo que se iniciaron las llamas, un vecino contó que todo habría comenzado por una chispa de una soldadura: “Estábamos observando unos trabajadores que están haciendo una parte nueva, estaban soldando, saltó una chispa, no pudieron controlar el fuego”.

Daiana Anadon, secretaria de Ambiente de Moreno, habló con TN y explicó que se trata de un depósito y que no hay producción en el lugar: “Es un espacio de logística y acopio. Tenía todas las habilitaciones y aptitud ambiental”.