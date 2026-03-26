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Nicolás Maduro se presenta nuevamente ante un tribunal de Nueva York

Nicolás Maduro se presenta nuevamente ante un tribunal de Nueva York
26 de Marzo de 2026 | 08:18

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El expresidente de Venezuela. Nicolás Maduro, quien está preso en Estados Unidos desde comienzos de este año, se presentará este jueves ante un tribunal de Nueva York, al igual que su esposa Cilia Flores, para declarar por segunda vez en la causa que lo tiene implicado por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión de armas de guerra.

Según lo que establece el Código Penal estadounidense, esos delitos contemplan penas que oscilan entre los 30 años de prisión o cadena perpetua para los dos integrantes del matrimonio.

En esta ocasión, el juez Alvin Hellerstein tratará la moción solicitada por los abogados de ambos, ya que alegan que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos interfiere en su derecho constitucional a la defensa, debido a que les impide acceder a los fondos del estado venezolano para pagar el costo del proceso.

Las autoridades estadounidenses identificaron y bloquearon activos vinculados a la pareja por un valor cercano a los 700 millones de dólares, solo en jurisdicción de Estados Unidos. Además, la investigación financiera, que incluye rastreos en paraísos fiscales, estima que la red de corrupción movió hasta 4.000 millones de dólares.

Los letrados argumentaron que la decisión de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de bloquear los pagos desde Venezuela, interfiere directamente con el derecho de los acusados a elegir a sus abogados. Y agregaron que obligarlos a aceptar un abogado designado por el tribunal no soluciona el problema, sino que lo agrava.

Maduro está alojado en una prisión de Brooklyn, al igual que su esposa, desde el 3 de enero de este año, cuando fue destituido luego de una incursión de las fuerzas de Estados Unidos, cuyo presidente, Donald Trump, acordó la continuidad del proceso con la asunción de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, quien continúa actualmente en el cargo.

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Dos días después, ambos se presentaron ante el juez, y este jueves será la segunda comparecencia.

En tanto, la semana pasada los abogados de Maduro y su esposa, habían presentado una nueva moción ante la corte federal de Nueva York en la que reiteraron su pedido para que se desestimen los cargos, además de haber cuestionado los argumentos del gobierno estadounidense para sacarlo del cargo.

REAPERTURA DE RELACIONES DIPLOMATICAS

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que la delegación diplomática venezolana designada para la nueva etapa de relaciones con Estados Unidos viajará esta semana a territorio estadounidense.

"Esta semana estará partiendo para Washington la delegación de diplomáticos que va a asumir el inicio de esta nueva etapa de relaciones y diálogo diplomático, político entre nuestros gobiernos", precisó Rodríguez durante una reunión con inversionistas internacionales en la ciudad de Caracas.

La presidenta encargada señaló que considera necesario "construir verdaderas relaciones bilaterales a largo plazo, sólidas, con bases políticas sólidas, económicas sólidas, con una agenda de cooperación clara".

El pasado 5 de marzo, los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos acordaron de manera formal reanudar las relaciones diplomáticas entre ambos países.En 2019, el Gobierno de Maduro decidió romper relaciones diplomáticas con Washington.

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