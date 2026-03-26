Grave denuncia por maltrato infantil en un jardín maternal de Berisso: "Mi hijo salió golpeado en 5 ocasiones"
Grave denuncia por maltrato infantil en un jardín maternal de Berisso: "Mi hijo salió golpeado en 5 ocasiones"
Kicillof, cumbre con intendentes entre reclamos y palos a Milei
Otra de Adorni: compró un departamento en Caballito sin vender su vivienda anterior
Conmoción en el Bingo de La Plata: encontraron muerta a una mujer en el baño
La platense Mavinga se fue sola de la casa de Gran Hermano: ¿qué pasó?
Guerra por la fortuna de Marcelo Araujo: división de bienes, denuncias cruzadas y amenazas de desalojo
Jugar para la inclusión: el fútbol y el rugby tienen opciones en La Plata
Cirugías estéticas: los riesgos detrás de la búsqueda del “cuerpo ideal”
Audacia sin límites en La Plata: millonario golpe en un barrio vigilado
Israel anunció que mató al comandante iraní a cargo del bloqueo del estrecho de Ormuz
Rayo desperonizador: Karina Milei bajó el último cuadro que sobrevivió al Golpe de 1955: ¿los reemplazan por Messi?
El Gobierno privatiza Intercargo: los detalles de cómo será la licitación internacional
Vuelta a los oficios: crece el interés en capacitarse para trabajar como mecánico
La historia de una joven que luchó por su eutanasia conmueve a España
El Turco Naim encontró un nuevo amor tras su ruptura con Emilia Attias
Caso de Emily Ceco: fuerte reacción de Santiago Martínez tras conocer su condena a 15 años de prisión
Nicolás Maduro se presenta nuevamente ante un tribunal de Nueva York
Sigue el sol este jueves en La Plata, pero ya divisan tormentas para el finde
El Concejo, a la espera del ingreso de la licitación de los micros
Las expensas impagas llegan al 20% y enciende alertas en los consorcios
Canasta de Pascua, más cara: huevos y roscas llegan con aumentos
Agostina Páez deberá permanecer en Brasil hasta la sentencia final
Fijaron fecha de veredicto para el ex marido de Carolina Piparo en el juicio por atropellar a motociclistas en La Plata
“Por favor, basta”: tras su pelea con Tini, Emilia Mernes suplicó en las redes
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El expresidente de Venezuela. Nicolás Maduro, quien está preso en Estados Unidos desde comienzos de este año, se presentará este jueves ante un tribunal de Nueva York, al igual que su esposa Cilia Flores, para declarar por segunda vez en la causa que lo tiene implicado por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión de armas de guerra.
Según lo que establece el Código Penal estadounidense, esos delitos contemplan penas que oscilan entre los 30 años de prisión o cadena perpetua para los dos integrantes del matrimonio.
En esta ocasión, el juez Alvin Hellerstein tratará la moción solicitada por los abogados de ambos, ya que alegan que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos interfiere en su derecho constitucional a la defensa, debido a que les impide acceder a los fondos del estado venezolano para pagar el costo del proceso.
Las autoridades estadounidenses identificaron y bloquearon activos vinculados a la pareja por un valor cercano a los 700 millones de dólares, solo en jurisdicción de Estados Unidos. Además, la investigación financiera, que incluye rastreos en paraísos fiscales, estima que la red de corrupción movió hasta 4.000 millones de dólares.
Los letrados argumentaron que la decisión de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de bloquear los pagos desde Venezuela, interfiere directamente con el derecho de los acusados a elegir a sus abogados. Y agregaron que obligarlos a aceptar un abogado designado por el tribunal no soluciona el problema, sino que lo agrava.
Maduro está alojado en una prisión de Brooklyn, al igual que su esposa, desde el 3 de enero de este año, cuando fue destituido luego de una incursión de las fuerzas de Estados Unidos, cuyo presidente, Donald Trump, acordó la continuidad del proceso con la asunción de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, quien continúa actualmente en el cargo.
LE PUEDE INTERESAR
Israel anunció que mató al comandante iraní a cargo del bloqueo del estrecho de Ormuz
LE PUEDE INTERESAR
Irán le dice no a Trump: rechazó una oferta de acuerdo
Dos días después, ambos se presentaron ante el juez, y este jueves será la segunda comparecencia.
En tanto, la semana pasada los abogados de Maduro y su esposa, habían presentado una nueva moción ante la corte federal de Nueva York en la que reiteraron su pedido para que se desestimen los cargos, además de haber cuestionado los argumentos del gobierno estadounidense para sacarlo del cargo.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que la delegación diplomática venezolana designada para la nueva etapa de relaciones con Estados Unidos viajará esta semana a territorio estadounidense.
"Esta semana estará partiendo para Washington la delegación de diplomáticos que va a asumir el inicio de esta nueva etapa de relaciones y diálogo diplomático, político entre nuestros gobiernos", precisó Rodríguez durante una reunión con inversionistas internacionales en la ciudad de Caracas.
La presidenta encargada señaló que considera necesario "construir verdaderas relaciones bilaterales a largo plazo, sólidas, con bases políticas sólidas, económicas sólidas, con una agenda de cooperación clara".
El pasado 5 de marzo, los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos acordaron de manera formal reanudar las relaciones diplomáticas entre ambos países.En 2019, el Gobierno de Maduro decidió romper relaciones diplomáticas con Washington.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí