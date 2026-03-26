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Israel anunció que mató al comandante iraní a cargo del bloqueo del estrecho de Ormuz

Era el encargado de habilitar la circulación por donde se traslada la quinta parte del suministro global de petróleo

Israel anunció que mató al comandante iraní a cargo del bloqueo del estrecho de Ormuz
26 de Marzo de 2026 | 07:11

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El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, anunció este jueves que su ejército mató en un ataque aéreo a Alireza Tangsiri, jefe de la Marina de la Guardia de la Revolución iraní, tras un ataque en la ciudad portuaria de Bandar Abás, en el estrecho de Ormuz.

Tangsiri coordinaba el cierre del paso comercial en el estrecho de Ormuz, una vía estratégica por la cual se traslada la quinta parte del suministro global de crudo.

"La pasada noche, en una operación precisa y letal, el ejército eliminó al comandante de la Marina de la Guardia Revolucionaria, Tangsiri, junto con otros oficiales del mando naval", afirmó el ministro israelí de Defensa, Israel Katz.

"El hombre directamente responsable de la operación terrorista de minado y bloqueo del estrecho de Ormuz para la navegación fue volado por los aires y eliminado", añadió.

 

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