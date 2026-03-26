Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales |Creen que los delincuentes contaban con información sensible

Audacia sin límites: millonario golpe en un barrio vigilado

Frente al Ministerio de Seguridad provincial, en 3 entre 51 y 53, un número desconocido de ladrones accedió a la vivienda de una abogada, de la que huyó con una fuerte suma de dinero y joyas de alto valor de mercado

Audacia sin límites: millonario golpe en un barrio vigilado

Muy cerca de esta esquina ocurrió el millonario golpe. La víctima fue una abogada de 64 años / web

26 de Marzo de 2026 | 01:50
Edición impresa

En las últimas horas un audaz golpe delictivo sacudió a la ciudad de La Plata y volvió a exponer que la amenaza de la inseguridad no reconoce barrios ni sectores sociales, ya que se expresa tanto en zonas periféricas como en las más céntricas, del casco urbano o incluso barrios cerrados.

Esta vez, el episodio tuvo lugar en una vivienda ubicada sobre la calle 3 entre 51 y 53, a escasos metros del propio Ministerio de Seguridad bonaerense, en un golpe que por su modalidad y ejecución refleja un alto grado de planificación y audacia por parte de los delincuentes.

La denuncia fue radicada en la sede policial de la jurisdicción por una abogada de 64 años, quien al regresar este martes alrededor de las 11.30 horas a su domicilio -luego de haber pasado el fin de semana largo en la localidad de Pinamar junto a familiares- se encontró con un escenario desolador: el inmueble completamente revuelto, con todas sus dependencias abiertas y signos evidentes de haber sido minuciosamente registrado por los ladrones.

De acuerdo a su testimonio, los autores del hecho habrían ingresado sin ejercer violencia en los accesos principales, lo que hace presumir que contaban con algún tipo de información previa o lograron vulnerar los ingresos de manera sigilosa.

Sin embargo, ya en el interior, se dirigieron específicamente a sectores clave de la finca, evidenciando que no se trató de un hecho al azar o sabían por dónde buscar.

Uno de los puntos más sensibles fue la oficina privada de la víctima, un espacio que se encontraba cerrado con llave y cuya seguridad fue claramente violentada sin demasiados problemas.

LE PUEDE INTERESAR

Agostina Páez deberá permanecer en Brasil hasta la sentencia final

LE PUEDE INTERESAR

Denuncian abuso policial en un operativo en Tolosa

 

La pista más firme es que los ladrones manejaban datos sensibles sobre el objetivo del robo

 

Siempre a decir de voceros del caso, por la evidencia que surgió de la escena, ya intervenido por los asaltantes, se refuerza la hipótesis de que no eran simples improvisados.

El nivel de confianza con el que se movieron dentro del domicilio también quedó en evidencia por otros detalles: no solo revisaron cada ambiente, arrojando pertenencias al suelo en una búsqueda exhaustiva, sino que incluso se tomaron el tiempo de consumir una bebida de la vivienda, permaneciendo en el lugar el tiempo suficiente como para actuar sin apuro ni temor a ser descubiertos.

¿Sabían que la propietaria no estaba en la Ciudad y les abrió una ventana de tiempo más que suficiente para moverse a gusto? Ese es uno de los interrogantes que ahora atraviesa la pesquisa.

En base a los datos de los informantes, el botín sustraído fue suculento: aproximadamente 3 millones de pesos, 2 mil dólares estadounidenses y una importante cantidad de alhajas de oro, elementos que se encontraban resguardados en el sector privado.

En su declaración, la víctima aportó un dato clave para la investigación: varias mujeres que se desempeñaban como cuidadoras de un familiar -fallecido recientemente- tenían conocimiento sobre los movimientos del domicilio. Por eso la firme creencia de que algunas de ellas podría estar relacionada con el evento.

Esa lista sería bastante extensa, por lo que no se descarta ninguna línea investigativa.

También se dijo que los analistas están detrás de las imágenes de distintas cámaras de seguridad, ya que la zona está plagada de equipos de registro. “Es como un Gran Hermano. Esperamos encontrar elementos de interés”, aportó un detective en contacto con este diario.

Está por demás claro que el episodio no solo impactó por el monto de lo sustraído, sino por el nivel de organización, la información previa con la que aparentemente contaban los autores y la impunidad con la que actuaron en una de los puntos más transitados y vigilados de La Plata.

 

La inseguridad no discrimina. Golpea en todos los barrios de La Plata, incluso los más vigilados

 

Sin dudas, el caso vuelve a encender las alarmas sobre la creciente ola de inseguridad que atraviesa La Plata, una problemática que ya no distingue entre barrios alejados o sectores céntricos.

La reiteración de hechos de estas características deja en evidencia que las medidas preventivas actuales no alcanzan y que los delincuentes operan cada vez con mayor precisión y osadía.

Como dato tan llamativo como preocupante, el millonario robo ocurrió prácticamente frente a una de las sedes más importantes en materia de seguridad de la Provincia, lo que refuerza la sensación de desprotección entre los vecinos y expone una realidad que golpea de lleno: hoy, la inseguridad no reconoce límites geográficos ni institucionales.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Masiva movilización a Plaza de Mayo por los 50 años del golpe: las organizaciones de DD.HH. leyeron un documento con críticas al Gobierno

Conmoción en La Plata: identificaron a la joven que apareció muerta en un edificio

VIDEO. "Mística" en una "noche soñada": las claves de Mikel Amondarain tras el contundente triunfo ante Central Córdoba

Messi llegó al país para sumarse a la Selección, dándole un gran abrazo a Chiqui Tapia
+ Leidas

Por una deuda con Inter, la FIFA inhibió al Pincha

Estudiantes presentó el “Pack Copa”

La Reserva del Lobo, pese a la reacción, no pudo evitar la derrota

Kicillof, cumbre con intendentes entre reclamos y palos a Milei

Fijaron fecha de veredicto para el ex marido de Carolina Piparo en el juicio por atropellar a motociclistas en La Plata

Auditarán a la ANMAT por el fentanilo

Audacia sin límites: millonario golpe en un barrio vigilado

Se complica la elección del decano en Medicina
Últimas noticias de Policiales

VIDEO. Estalló un depósito clandestino de garrafas: un joven está muy grave

Agostina Páez deberá permanecer en Brasil hasta la sentencia final

Denuncian abuso policial en un operativo en Tolosa

Fijan fecha de juicio por el asesinato de Dessio
Deportes
Selección: Scaloni pondría el mejor equipo
Cómo le fue a la Selección en la Bombonera
El 30 de mayo, la fecha límite para entregar las listas definitivas
Los que se juegan por un lugar entre los 26
Bolivia inicia su sueño mundialista enfrentando a Surinam en México
Espectáculos
“Pensamiento lateral”: cuando el cerebro es el único músculo para sobrevivir
Nuremberg, Pappo, animación de culto, terror y más llegan al cine
Detrás del glamour: el lado B de Anto Roccuzzo
“Por favor, basta”: tras su pelea con Tini, Emilia Mernes suplicó en las redes
La serie de Harry Potter mostró su primer avance
Información General
Vuelta a los oficios: crece el interés en capacitarse para trabajar como mecánico
La historia de una joven que luchó por su eutanasia conmueve a España
Los números de la suerte del jueves 26 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
Aclararación imagen
¿Cómo será y qué se sabe de la base lunar? La NASA establece una nueva prioridad
La Ciudad
Canasta de Pascua, más cara: huevos y roscas llegan con aumentos
Jugar para la inclusión: el fútbol y el rugby tienen opciones en La Plata
Se complica la elección del decano en Medicina
La morosidad en efecto “bola de nieve”: el impacto en familias y comercios platenses
Las expensas impagas llegan al 20% y enciende alertas en los consorcios

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla