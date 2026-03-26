Vuelta a los oficios: crece el interés en capacitarse para trabajar como mecánico

La transformación del mercado laboral es un fenómeno innegable. Ya sea desde la demanda de los empleadores o las pretensiones de los trabajadores, muchos aspectos se reconfiguraron en el mundo del trabajo durante los últimos años. Y en este escenario, una de las tendencias más notorias es la revalorización de los oficios.

Impulsada por una brecha creciente entre la necesidad y la disponibilidad de personal técnico calificado, la demanda de los denominados “trabajadores de cuello azul” crecerá exponencialmente hacia 2030, según anticipa un informe de la consultora Talenbrium.

Frente a este escenario que muchos observan crecer, en los últimos años se multiplicaron los cursos y capacitaciones orientados a cubrir esa vacante. Y entre ellos, la mecánica automotriz se posiciona como uno de los oficios más atractivos para una porción cada vez mayor de la población.

Datos recientes confirman esta tendencia. Como indica el último reporte de la Federación Argentina de Asociaciones de Talleres Reparaciones de Automotores y Afines (FAATRA), el número de inscriptos a cursos de profesionalización creció em 2025 un 32,2% en comparación con el año anterior. En total, más de 120.000 personas de todo el país participaron de alguna de las propuestas formativas, mientras que la oferta de capacitaciones se amplió en un 53,2%.

Para Salvador Ángel Lupo, presidente de la entidad, el fenómeno tiene una explicación clara: “La transformación y los avances constantes del rubro hacen de la formación algo fundamental. Hay demanda de mecánicos en el mercado, pero también muchos interesados en formarse. Los cursos, las capacitaciones y las iniciativas de profesionalización son esenciales. La tecnología no espera, y es necesario incorporarla para no quedar afuera del mercado”.

Si bien el denominado “regreso a los oficios” aún es incipiente, está marcado por una realidad concreta: faltan trabajadores calificados. En el sector automotriz, esta carencia se vuelve especialmente visible. Desde la firma de recursos humanos Adecco reconocen que en 2025 el 76% de los empleadores del segmento tuvo dificultades para cubrir puestos estratégicos.

A este déficit se suma un factor clave: la creciente complejidad tecnológica de los vehículos. Los autos actuales incorporan cada vez más componentes electrónicos, software y sistemas digitales, lo que eleva el nivel de conocimientos requeridos. Es en este contexto que la formación técnica aparece como una herramienta indispensable para mantenerse vigente.

“Los autos eléctricos, el perfeccionamiento de los motores de combustión y las cajas automáticas son algunos de los aspectos técnicos en los que los mecánicos deben interiorizarse”, detalla Lupo.

El dinamismo del sector no se limita a los automóviles. El segmento de las motos también gana protagonismo, impulsado por el crecimiento del parque de estos vehículos. La necesidad de mantenimiento frecuente, la baja inversión inicial y la escasez de técnicos especializados convierten a esta área en una de las de mayor demanda dentro del rubro.

El fenómeno se nutre de quienes buscan hacerse al oficio y de los que ya están en él

Al mismo tiempo, la mecánica automotriz comienza a alinearse con una tendencia transversal a toda la industria: la sustentabilidad. “reducir la contaminación ambiental es un requisito que cada vez adquiere mayor peso en la industria automotriz. Cada vez más, los mecánicos deberán incorporar las técnicas y herramientas que mejor se adapten a esta tendencia. Por suerte, vemos mucho interés en aprender todo este tipo de novedades”, reconocen en la FAATRA.

Así, entre la necesidad del mercado y el interés creciente de quienes buscan nuevas oportunidades laborales, la capacitación en mecánica automotriz se consolida como una respuesta concreta a los desafíos del presente y del futuro del trabajo.