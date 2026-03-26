Arquitectos salen a defender el monumento de Plaza España

El monumento a la fraternidad, en la plaza de 7 y 66 / spau

La Sociedad de Profesionales de Arquitectura y Urbanismo de La Plata Región Capital (SPAU), advirtió sobre el peligro de demolición del Monumento a la fraternidad, en Plaza España (7 y 66).

Según explica Sergio Poggi, presidente de la SPAU, “el monumento, que se inauguró el 12 de octubre de 1962, surgió de un concurso al cual se presentaron importantes artistas y arquitectos, siendo premiado y ejecutado la propuesta de Heberto W. Andrade y el escultor Carlos W. Butin autor de los relieves, ambos de destacada trayectoria”.

Desde ese espacio consideraron “impropio demoler una obra de esas características plásticas, patrimoniales e identitarias. Entendemos que la colectividad española pueda sentirse más identificada con el Quijote, pero esa plaza, como todos los espacios públicos de nuestra ciudad nos pertenecen a todos los platenses y, no sólo a una colectividad, a la cual respetamos profundamente”.

En tanto, fuentes del ámbito municipal indicaron que “los trabajos realizados en espacios públicos no incluyeron demoliciones, se realizaron relocalizaciones”.