Karina Milei bajó el último cuadro de Perón y Evita que sobrevivió al Golpe de Estado de 1955: ¿los reemplazan por Messi?

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El Gobierno nacional retiró una réplica del histórico cuadro de Juan Domingo Perón y Eva Perón que estaba exhibida en la antesala del Salón Eva Perón de la Casa Rosada y evalúa distintas alternativas para reemplazarla, entre ellas la posibilidad de colocar una imagen de Lionel Messi. Otra gran polémica a lo que había sido bajar un cuadro de Néstor Kirchner y el busto de la ex primera dama.
La medida fue dispuesta por la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, e incluyó también el retiro de un ploteo del glaciar Perito Moreno ubicado en el mismo sector del primer piso. Según consignó Infobae, el argumento oficial se basó en la detección de “fallas estructurales” en los soportes de exhibición y en el posible deterioro de las piezas por cambios de temperatura.
Las obras retiradas fueron enviadas al Museo de la Casa Rosada para su preservación. El retrato del matrimonio Perón es una copia del original pintado en 1948 por Numa Ayrinhac, considerado el único retrato oficial de la pareja.
Tras la remoción, el Gobierno analiza opciones para ocupar el espacio vacío. Entre las alternativas aparecen próceres como Domingo Faustino Sarmiento, Manuel Belgrano, Juan Bautista Alberdi y Julio Argentino Roca. Sin embargo, según las fuentes citadas, también gana fuerza la idea de colocar una imagen de Messi, capitán de la selección campeona del mundo, como nueva referencia simbólica en ese sector de la sede gubernamental.
En paralelo, se evalúa reemplazar el ploteo retirado por una gigantografía de las Cataratas del Iguazú del lado argentino.
POR MES*
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