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Política y Economía

El Gobierno minimiza la crisis y anticipa una fuerte baja de la inflación desde abril

Así lo señaló el secretario de Finanzas, Federico Furiase. "No creo que haya mucha gente que esté peor", sostuvo

El Gobierno minimiza la crisis y anticipa una fuerte baja de la inflación desde abril
26 de Marzo de 2026 | 10:25

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El secretario de Finanzas, Federico Furiase, negó que exista una crisis de consumo en la economía doméstica y prometió que desde abril caerá muy fuerte la inflación, factores con los cuales mejorarán las condiciones del crédito y el poder adquisitivo de los salarios y se fortalecerá el proceso de recuperación de la actividad.

“No creo que haya mucha gente que esté peor”, aseguró el funcionario en declaraciones a la prensa, y en cambio, enfatizó que “hay mucha gente a la que le está yendo mucho mejor en poco tiempo”.

Consultado sobre las expresiones de empresarios y comerciantes acerca de una fuerte caída en el consumo, el secretario de Finanzas minimizó la situación: “Son historias particulares. No se cuenta la otra cara de la moneda”.

“El PBI creció 10,3% desde 2023, el consumo privado está en niveles récord, pero hay un cambio porque se compran bienes durables como, autos, casas, electrodomésticos o se hacen viajes”, sostuvo. En esa línea afirmó que “hubo recuperación del crédito que apuntala el consumo de durables”.

Furiase admitió que marzo será otra vez un mes con alta inflación por temas estacionales. Individualizó las subas de las naftas por la guerra, los gastos en educación, los ajustes de las tarifas y la carne. Sin embargo, enseguida subrayó que desde abril o mayo caerá fuertemente porque están dadas las condiciones macro para que así se produzca.

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El funcionario sostuvo que la economía está estabilizada y “eso se refleja en el bolsillo de la gente por la baja de la inflación”, lo cual permite estirar el horizonte de decisiones económicas. “Sacamos a más de 12 millones de personas de la pobreza. Yo no creo que haya mucha gente que esté peor. En menos de dos años se estabilizó la macro y se duplicó el crédito a familias y empresas. Esto va a mejorar y lo verán aquellos sectores que no están sintiendo esta tracción”, insistió.

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