En La Plata ya retiraron más de 2 mil vehículos abandonados de la vía pública

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Es en el marco del Programa de Remoción y Compactación de Vehículos Quemados y Abandonados que lleva adelante la Municipalidad
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En el marco de la política de recuperación del orden público y con la premisa de mejorar la seguridad y eliminar focos de infección y potenciales criaderos de mosquitos y roedores, entre 2025 y 2026 la municipalidad de La Plata retiró más de 2 mil vehículos abandonados de la vía pública.
En ese sentido, el Programa Municipal de Remoción y Compactación de Vehículos Quemados y Abandonados (PROMUCO) de la gestión del intendente Julio Alak desarrolla operativos en todo el partido con el fin de quitar autos incendiados o en estado de abandono de espacios de uso común.
Así, desde la implementación del plan hasta la actualidad, la Comuna removió y trasladó 2.168 vehículos, previamente identificados durante recorridas de agentes de control o a partir de reportes de vecinos. Los procedimientos se realizaron en Abasto, Altos de San Lorenzo, Etcheverry, Arana, Arturo Seguí, City Bell, El Peligro, El Rincón, Gonnet, Gorina, Ignacio Correas, Hernández, Lisandro Olmos, Los Hornos, Melchor Romero, Ringuelet, San Carlos, Parque Sicardi, Garibaldi, Tolosa, Villa Castells, Villa Elisa, Villa Elvira y el casco urbano.
Cabe destacar que el plan permite eliminar focos de infección y potenciales criaderos de mosquitos y roedores, colaborando con la prevención de enfermedades como el dengue y el hantavirus, además de liberar espacio público y mejorar las condiciones del entorno urbano.
Asimismo, la iniciativa reviste un impacto social, dado que lo recaudado por la venta de la chatarra resultante de la compactación es destinado a entidades de bien público. En octubre del año pasado, los fondos fueron entregados a la Asociación Cooperadora del Hospital de Niños “Sor María Ludovica”.
Vale recordar que ante la presencia de autos abandonados o incendiados en la vía pública los vecinos pueden comunicarse al 147, el canal oficial para reportar estos casos y activar el proceso de verificación y eventual remoción.
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El procedimiento del PROMUCO se inicia con la denuncia de los rodados y continúa con la intervención coordinada de las secretarías de Seguridad y Control Urbano y Convivencia y el Programa Ciudad Limpia, cuyos agentes les colocan una oblea de notificación e informan al propietario, quien cuenta con un plazo de diez días hábiles para regularizar la situación y retirarlo.
Si transcurrido ese período los vehículos permanecen en el lugar, son trasladados al Predio Logístico Municipal, donde aquellos que se encuentran en estado irrecuperable por incendios y los que no son reclamados por sus titulares registrales tras seis meses bajo tutela municipal son destinados a compactación. El material resultante se transforma en chatarra, cuya venta se destina a fines benéficos.
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