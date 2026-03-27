Javier Milei realizará hablará en cadena nacional para hablar del tema YPF

El caso de la tortilla en La Plata: se conocieron los resultados de los análisis tras la muerte por salmonella
El caso de la tortilla en La Plata: se conocieron los resultados de los análisis tras la muerte por salmonella
En La Plata la nafta súper ya se vende por encima de $2000 en todas las estaciones de servicio
Juicio por YPF: la Justicia de EEUU falló a favor de Argentina y no tendrá que pagar más de 16 mil millones de dólares
Milei, tras el fallo por YPF: "Tuvimos que venir a arreglar las cagadas que hizo el imbécil de Kicillof durante el gobierno de la corrupta de Cristina"
Salió el cronograma de pagos en la Provincia: al final, ¿cuándo cobran los docentes tras pedir adelantar la fecha?
Vecinos preocupados por la violencia y terror en La Favela: "No se puede vivir"
BTS anunció dos shows en el Estadio Único de La Plata: fechas, entradas y todo lo que hay que saber
Motochorros tiraron al piso a una mujer para robarle en La Plata
“Yo nunca lo toqué”: desde la prisión en La Plata, la versión de Lucas Pertossi por el crimen de Báez Sosa
¡ATENCIÓN! Se adelanta la tormenta: a qué hora llega a La Plata
Adultos que cuidan a padres e hijos: causas, desafíos y qué dicen los especialistas
Al no poder comprar un terreno o casa en años, una familia se preguntó "¿y si la hacemos acá?": la historia de Casa Galpón
VIDEO. Escándalo en la Universidad de Lanús: un profesor a las piñas con estudiantes libertarios
Ofrecimiento de personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
Música, teatro, shows y más en la agenda de espectáculos para este finde en La Plata
Habilitan un mayor contenido de bioetanol en las naftas para amortiguar el impacto del precio del petróleo
Escándalo en la AFA: los chats que revelan el pago de sobornos a árbitros para beneficiar al equipo de Tapia
Allanamiento bajo sospecha: otra denuncia por supuestos “polichorros” en La Plata
Denuncian en La Plata una oscura trama en expedientes sensibles
Micros en La Plata: cuáles son las empresas que se harán cargo de cada línea
Se viene la Semana Santa y en La Plata dieron a conocer el cronograma de actividades litúrgicas
Un club de La Plata le paró la pelota a la discriminación: el ejemplo de Topacio
VIDEO | Colapinto sancionado por la FIA tras la polémica maniobra con Verstappen
Qué dijo María Becerra tras el comunicado de Emilia Mernes, la reacción de Tini Stoessel
Muerte por eutanasia: el final de Noelia, la joven española que eligió ya no sufrir y desató polémica
Ruido "insoportable" desde hace 6 días en la cuadra de 17 entre 65 y 66
Acuerdo salarial para empleados de comercio: aumentos y bono hasta junio
Becas Progresar: nuevos requisitos, fechas de inscripción y lo que hay que saber
Por primera vez, una mujer estará al frente de la Facultad de Derecho de la UNLP
Destacan la digitalización del Digesto de La Plata para facilitar consultas de la normativa local
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El presidente, Javier Milei, utilizará este viernes a las 20 la cadena nacional para hablar del fallo de la Justicia de Estados Unidos que anula la condena a la Argentina por el caso YPF. Será con un mensaje grabado en el Salón Blanco de la Casa Rosada.
Según precisaron fuentes oficiales, el set ya fue diagramado y esta tarde el Presidente grabará palabras para hablar de un hecho que calificó de “histórico” en el acto de inauguración del Centro de Formación de Capital Humano de esta mañana.
“Le hemos ganado a Burford en Estados Unidos. Gracias a la gestión de Horacio en YPF y todo el equipo de abogados, en especial a la Procuración, hemos logrado que Argentina tenga que evitar el pago de 18.000 millones de dólares”, destacó el economista.
Y agregó: “Y, como soy Milei, lo voy a decir al estilo Milei: tuvimos que venir a arreglar las cagadas que hizo el inútil, imbécil, incompetente de Kicillof durante el segundo gobierno de la corrupta y presidiaria Cristina Fernández de Kirchner”.
Esta mañana, la Cámara de Apelaciones de Segundo Circuito de Nueva York dio sentencia sobre el juicio de expropiación de YPF. A su vez, el tribunal revisor dijo que YPF fue exculpada de forma correcta en su proceso de estatización, que se dio durante el último gobierno de Cristina Kirchner.
No obstante, las partes tendrán como último recurso a la Corte Suprema norteamericana. El proceso judicial, que se inició en 2015, tuvo su primer fallo de primera instancia en 2023 contrario a los intereses del Estado argentino. Fue allí cuando la Justicia resolvió condenar al país a pagar los US$16.000 millones.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí