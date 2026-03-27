Se dilata la elección del nuevo decano de Medicina en la UNLP: otra vez sin quórum y nuevo cuarto intermedio
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La definición del nuevo decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNLP volvió a quedar en suspenso. Por segunda vez consecutiva, la sesión del Consejo Directivo no pudo realizarse por falta de quórum y la votación pasó a un nuevo cuarto intermedio, esta vez hasta el lunes.
Según pudo saber este medio, la ausencia de tres consejeros —dos del claustro de profesores y un auxiliar docente— volvió a trabar el proceso institucional en una de las unidades académicas más importantes de la universidad.
Se trata de las profesoras Mónica Ferreras y Marín Rabassa, junto al jefe de Trabajos Prácticos Juan Tiato, quienes no se presentaron a la sesión y, de esa manera, impidieron alcanzar el quórum necesario para avanzar con la designación.
El dato no es menor: en los números previos, el candidato Gustavo Marín ya contaría con una amplia mayoría dentro del Consejo, con 13 de los 16 votos entre profesores, graduados, no docentes y estudiantes, más que suficiente para ser electo.
En ese contexto, la reiteración de ausencias alimenta las lecturas políticas dentro de la Facultad. Desde distintos sectores interpretan que la estrategia apunta a dilatar una definición que, en los papeles, aparece prácticamente resuelta.
La tensión se inscribe en una transición que ya había arrancado con señales de conflicto. La imposibilidad de sesionar en las primeras convocatorias dejó en evidencia que, más allá de la correlación de fuerzas, la disputa por el decanato también se juega en el terreno reglamentario.
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Por ahora, el escenario se mantiene abierto, aunque con un resultado que —puertas adentro— muchos consideran difícil de revertir. La próxima cita será clave para destrabar una elección que ya ingresó en terreno de desgaste político.
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