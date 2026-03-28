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La desesperación de un famoso rockero por el alquiler: "No tiene donde ir"

La desesperación de un famoso rockero por el alquiler: "No tiene donde ir"
28 de Marzo de 2026 | 08:37

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El músico Pipo Cipolatti enfrenta una mudanza obligatoria y, hasta el momento, no ha establecido cuál será su próximo domicilio. El origen de este cambio se encuentra en el fallecimiento de la mujer que le alquilaba la vivienda, lo que llevó a que los sucesores legales del inmueble tomaran la decisión de recuperar la propiedad para sus propios fines.

En el programa A la tarde, Karina Mazzocco informó sobre la búsqueda de vivienda que el músico lleva adelante bajo presión temporal. La presentadora puntualizó que no se trata de una orden de desalojo judicial, sino de un requerimiento de los herederos para disponer de la unidad tras la muerte de la titular original del contrato.

La urgencia del traslado representa el mayor obstáculo en la actualidad, ya que los plazos informados para abandonar el lugar son breves. Según indicó Santiago Sposato, la fecha límite para desocupar el departamento se fijó para el próximo lunes, lo que deja al artista con un margen mínimo de días para organizar el destino de sus bienes personales.

A diferencia de otros episodios de su pasado, esta salida no responde a deudas acumuladas, aunque su historial administrativo fue mencionado como un factor de contexto. Sposato señaló que, en años anteriores, el cantante atravesó diversos procesos judiciales relacionados con ejecuciones de alquileres, antecedentes que marcan un contraste con la causa de su situación actual.

Desde la perspectiva legal, Luis Bremer empleó el término desahucio para describir el cese del derecho de permanencia en el lugar. El panelista explicó que, si bien no existe una expulsión física inmediata, el ocupante se encuentra ante la obligación de retirarse en un escenario de complejidad para acceder a un nuevo contrato de locación.

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