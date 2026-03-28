Copa por 60 días: estudiantes entra en el Modo Libertadores

El cacique MEdina tendrá que hacer más amplio al plantel para que sus jugadores descansen

Preparados, listo, ya... Llegó la hora de la Copa Libertadores y Estudiantes será uno de los equipo que tendrán activa agenda en los próximos dos meses, cuando se jugará la fase de grupos y la parte más exigente en cuanto a viajes, partidos y combinaciones con las competencias nacionales.

El Pincha se prepara para dos meses a todo ritmo. Casi que no tendrá descando entre los primeros días de abril y los últimos de mayo. Este fin de semana asoma como el último que podrá tener algo de “paz” para tomar una bocanada de oxígeno antes de entrar en doble competencia.

En total Estudiantes recorrerá 25 mil kilómetros sumando sus viajes ida y vuelta que tendrá en esta primera fase, con un inicio muy exigente: Independiente Medellín.

Este primer partido será el miércoles 8 de abril, unos días después de jugar en el Nuevo Gasómetro contra San Lorenzo, partido que podría disputarse en Semana Santa: viernes 3 de abril a las 19.30.

El sábado 11 de abril jugará en UNO contra Unión a las 17.15, un partido que podría ser importante de cara la clasificación a los playoffs.

Pero como el martes 14 de abril deberá afrontar el partido de la segunda fecha ante Cusco FC, todo indica que contra el Tatengue jugará con un equipo alternativo poco después de las 48 horas de descando obligatorias. El problema acá es el viaje.

Por la 15ta fecha del Apertura viajará a Córdoba para enfrentar a Instituto en Alta Gracia el sábado 18 de abril a las 17.15. Aquí tendrá algunos días más de preparación ya que esa semana no habrá Copa Libertadores, por la que volverá a salir a la cancha el miércoles 29 de abril a las 21:30 contra Flamengo en UNO. Claro, el sábado 25 de abril recibirá en La Plata a Talleres, otro rival que no tendrá doble competencia en esa instancia. En 21 días, en este caso jugará seis encuentros.

En mayo la agenda es igual. Entre 1, 2 y 3 de mayo deberá completar el postergado del Apertura contra Platense en condición de visitante, partido que determinará cuáles son los ocho equipos de la zona A que jugarán los playoffs. Si Estudiantes es uno de ellos tendrá que jugar una semana después, dependiendo si termina dentro de los primeros cuatro será local o visitante.

Luego se completará la Copa Libertadores, con dos viajes, uno muy largo e incómodo. Arrancará el miércoles 6 de mayo, antes del primer partido de octavos de final contra Cusco en la altura de los 3500 metros.

El miércoles 20 de mayo (un poco de oxígeno para los equipos) visitará a Flamengo en el estadio Maracaná y cerrará el martes 26 de mayo en La Plata ante Deportivo Independiente Medellín.

Rosario Central será quién recorra más kilómetros: casi 27 mil pero con rivales más accesibles. En tanto Lanús hará 23 mil kilómetros y Lanús unos 19 mil.

el plantel descanso y regresa mañana a las prácticas

Estudiantes gozó del viernes y sábado libre, por lo que mañana retomará los entrenamientos en el Country Club de City Bell, con la mira en el partido del próximo viernes ante San Lorenzo en el Bajo Flores.

El entrenador albirrojo, Alexander Medina comenzará a diagramar el posible once, teniendo en cuenta que uno de los principales interrogantes se encuentra en la delantera, debido a que Adolfo Gaich se ausentó de la última práctica, y según la información que trascendió en las últimas horas, sufrió una distensión muscular. En tanto que Guido Carrillo y Lucas Alario trabajaron de manera diferenciada.